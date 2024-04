Wyciekło nowe logo Rockstar Games. Gracze dopatrują się informacji o GTA VI

Wystarczy tylko delikatna iskierka, aby znów serca miłośników serii Grand Theft Auto zapłonęły. Przestrzegam, że nie warto zbytnio opierać się na tego typu plotkach i domysłach. Na szczęście coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę.

GTA VI na nowym logo Rockstara?

Rockstar Games regularnie wypuszcza różne wariacje swojego logo. Firma dysponuje kilkoma logotypami, które różnią się przede wszystkim kolorem i symbolizują inne lokacje ich studiów. Raz na jakiś czas dostaniemy również inspirowany czymś, odświeżony design. Nie jest to jednak aktualizacja znaku, a jedynie artystyczna ciekawostka, na której najwięksi fani różnych ich IP mogą znaleźć ukryte ciekawostki.

Nie inaczej jest w tym przypadku. Po sieci krąży rzekomo świeże logo firmy powstałe z okazji 25. imprezy pracowniczej. “Wyciekła nowa grafika z 25 Holiday Party. W prawym rogu jest samochód, być może z GTA VI? Założę się, że jest tak wiele easter eggów. Uwielbiam!” – pisze jeden z internautów.

Pod postem, co intrygujące, dominuje sceptycyzm. Wielu graczy ostrożnie podchodzi do rewelacji, przypominając, że firma często publikuje autorskie wizje swojego logo – czasami inspirowane świętami, czasami premierami gier, a często też istotnymi rocznicami. Część graczy zwraca uwagę na samochód widoczny w dolnym, prawym rogu, który może być nowym pojazdem… z GTA VI. Niektórzy twierdzą jednak, iż to odświeżony design Bravado Banshee.

Coś nowego wychodzi od Rockstar i ludzie od razu myślą, że jest to związane z GTA VI. Jeśli to nie jest schizowe, to nie wiem, co jest. Nie wszystko musi mieć związek z GTA 6. Dajcie spokój! – ostrzega jeden z komentujących

Mimo wszystko, na całym wzorze jest sporo ukrytych smaczków. Mamy maskotkę uczelni z Bully, samochód z GTA V czy piłkę tenisową z Table Tennis. No ale wciąż nic, co mogłoby bezpośrednio wskazywać na nowe GTA. Warto zaznaczyć, iż gra mogła zaliczyć niedawno wewnętrzne opóźnienie.

