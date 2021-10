„GTA VI w Vice City, a pokaz za ponad 50 dni.” Tak pokrętnej teorii dawno nie widziałem

Temat GTA VI nie da spokoju fanom cyklu Grand Theft Auto. Śmiem twierdzić, że część z nich ostatnio nie śpi po nocach i bacznie analizuje wszystkie oficjalne materiały od Rockstar Games. Przygotujcie foliowe czapeczki, bo czas na kolejną teorię.

Wróćmy do ostatniego piątku, który przyniósł ze sobą wyczekiwaną zapowiedź GTA The Trilogy The Definitive Edition. Kiedy przejdziecie do około 40 sekundy, zobaczycie poniższy kadr. Na tablicy rejestracyjnej jest wypisany napis „Vice City ICSLV”, który według części dociekliwych fanów może być wskazówką odnośnie… daty pierwszej zapowiedzi GTA VI.

Być może przegapiliście którąkolwiek z ostatnich plotek odnośnie tego, że w „szóstce” miałoby powrócić słynne miasto Vice City. Druga kwestia to pozostałe litery z tablicy rejestracyjnej. Te miałyby być skrótem od „is comming soon LV”, z czego dwa ostatnie znaki to rzymski numer 55. Jakby tego było mało, 55 dni od piątku to 16 grudnia 2021 roku, a o tej dacie w kontekście zapowiedzi „szóstki” mówiło już kilka niezależnych źródeł – twierdzi Dexerto.

Nadmienię, że to nie pierwszy raz, gdy brane pod uwagę są rejestracje pojazdów w trailerach GTA. Jeszcze niedawno podobnej analizie poddawany był inny pojazd ze zwiastuna GTA V na next-geny. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym miejscu.