Rockstar jest tak aktywny, że zapowiedź GTA VI wydaje się coraz bliższa

Rockstar niemalże bez przerwy dzieli się nowymi rzeczami w GTA Online. Gracze węszą, że może to oznaczać rychły pokaz GTA VI.

Ponownie mówimy o domysłach społeczności. Tym razem są jednak oparte wyłącznie na bardzo niecodziennym zachowaniu Rockstara związanego z GTA Online. Jak wiadomo, Halloween się zbliża, a w wielu popularnych tytułach startują eventy grozy. GTA Online nie jest tu wyjątkiem, ale wraz z limitowanym wydarzeniem, deweloperzy dorzucają inne nowości do gry.

Kolejne sugestie za nadciągającym pokazem GTA VI

W ostatnim czasie jednak twórcy są bardzo aktywni. Wystarczy tylko zajrzeć na ich konto na Twitterze. Posty w sprawie RDR2 czy GTA Online pojawiają się nawet kilka razy dziennie. W poprzednich latach tak nie było, bo twórcy informowali o nowościach systematycznie, przez cały październik. Teraz gracze na Reddicie zastanawiają się, czy twórcom zostanie w ogóle cokolwiek, o czym mogą pisać w ostatnich dniach tego miesiąca. Wydaje się, jakby wykorzystali już wszystkie nowości, a taka aktywność nie jest dla nich czymś „normalnym”.

Dolewa to jedynie oliwy do ognia spekulacji dotyczących nadciągającego pokazu GTA VI. Na początku miesiąca jeden z graczy dokładnie przeanalizował działania deweloperów i uważa, że pokaz odbędzie się już 24 października 2023 roku. Niedawno inna osoba również badała sprawę i twierdzi, że faktycznie już wkrótce może nadejść ten „sądny dzień”.

Trzeba przyznać, że miałoby to sens. Jeżeli faktycznie R* chce pokazać GTA VI już niedługo, to nikogo nie będą obchodziły nowości w GTA Online czy Red Dead Redemption 2. Dlatego też niektórzy internauci uważają, że niezwykły ruch firmy w social mediach sugeruje rychły pokaz. Oczywiście pamiętajcie, że to jedynie domysły. Zgrywają się jednak idealnie z poprzednimi doniesieniami i coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że już niebawem ujrzymy nowe GTA.