W oczekiwaniu na GTA VI, prezentujemy najbardziej wiarygodne informacje dotyczące tytułu!

Przecieki na które się powołujemy, sprawdziły się w odniesieniu do Red Dead Redemption 2. Nie brak w nich również konkretów o GTA VI.

Punktem wyjścia jest analiza informacji, które zostały pierwotnie zamieszczone na kanale 4chan (źródło). Mowa o miejscu będącym rodzajem forum internetowego, skupionego nade wszystko na wymianie obrazków. W roku 2016 znalazło się tam sporo danych odnoszących się do gry Red Dead Redemption 2, chociaż przed laty zostały zignorowane, to trafnie opisywały założenia sandboxa. Co ciekawe przedstawiono też wówczas sporo treści dotyczących GTA VI, czy one również okażą się prawdziwe?

Zdaniem internauty, GTA VI przeniesie nas do Vice City. Tym razem jednak opowieść nie będzie rozgrywała się w latach 80. Prace nad tytułem miały ruszyć w roku 2016, co akurat nie jest zbyt dobrą informacją. Dlaczego? Produkcja Red Dead Redemption 2 trwała aż 8 lat. Zakładając, iż Rockstar będzie potrzebował przynajmniej tyle samo czasu na GTA VI nie doczekamy się tytułu szybciej aniżeli w 2024 roku.

W internecie nie brak teorii dotyczących najnowszej odsłony GTA.

Protagoniści w GTA VI

Historia ma koncentrować się na losach dwóch bohaterów: mężczyzny i kobiety. Facet jest meksykaninem, który zajmuje się handlem narkotykami, przedstawicielka płci pięknej ma być natomiast jego kontaktem. Ma ona również przypominać Leslie Jones, czarnoskórą aktorkę. Wspomniana osoba była członkinią obsady i scenarzystką programu Saturday Night Live w latach 2014 do 2019 roku. Co ciekawe intryga ma być znacznie poważniejsza aniżeli standardy do których zdążyło nas przyzwyczaić GTA V. W tym aspekcie produkcja ma się wzorować na Red Dead Redemption 2.

Rzecz jasna póki twórcy nie odniosą się do tych informacji, możemy je interpretować wyłącznie w kategoriach plotek. Pamiętajmy jednak, iż wpis zamieszczony przed laty w sieci, zdradzał sporo o RDR 2. Wskazał m.in. imię głównego bohatera i udowadniał, iż tytuł będzie prequelem. W rezultacie istnieje spora doza prawdopodobieństwa, że podobnie będzie z

Grand Theft Auto VI.

Kura znosząca złote jaja w postaci GTA Online, sprawia, że deweloperzy zwlekają z podaniem konkretów. Każde źródełko jednak z czasem wyschnie i trudno jest uwierzyć aby GTA VI miało podzielić losy mitycznego Half Life 3, istniejącego wyłączenie w sferze marzeń.