Od momentu pojawienia się trailera gry GTA VI gracze nieustannie przewidują, co pojawi się w produkcji od Rockstar Games. Na pewno będzie tam wiele odniesień do popkultury i najbardziej znanych osobistości mediów czy internetu. Którzy celebryci powinni znaleźć się w grze? Lista nazwisk wymarzonych przez graczy jest dość spora.

GTA VI i celebryci. Kogo nie może zabraknąć?

Seria Grand Theft Auto od zawsze wyśmiewa naszą rzeczywistość, niekiedy całkowicie jeżdżąc po bandzie. W przeszłości zdarzało się znajdować tam odniesienia do prawdziwych wydarzeń, czy osób. Ba, często nawet niektórzy celebryci zaliczali udział jako jakaś postać ze świata gry. Czy „szóstka” będzie w tym wypadku inna? Niekoniecznie. Znowu będziemy mieli okazję skosztować wybornych żartów i wyśmiewania się z przeróżnych zjawisk, trendów czy znanych postaci.

A których celebrytów nie powinno zabraknąć? Ilu graczy, tyle też mamy opinii. Okazuje się, że część społeczności tworzy swoje własne teorie i przypuszczenia na ten temat. Od premiery piątej odsłony minęło sporo czasu, a co za tym idzie zmianie uległy trendy, social media i nie tylko. Mamy zatem spory zasób postaci i charakterów, spośród których twórcy mogą wybierać. Wśród popularnych propozycji znalazła się kontrowersyjna Amouranth (tak, to ta osoba), jak również Andrew Tate.

Musicie chyba przyznać, że ostatnie lata obfitowały w różnej maści internetowych celebrytów i kontrowersyjne postaci. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy włączyć Twitch albo inne medium społecznościowe. Od razu natkniemy się na swoistego celebrytę, którego można sparodiować.

Choć jeden już jest — to oczywiście Florida Joker, który oskarża Rockstar o kradzież wizerunku i wszystkiego, co należało dla niego. Ten to dopiero ma wyobraźnię, prawda?