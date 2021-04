GTA V i kilka innych gier Rockstar zniknęło w nocy ze Steam

GTA V, Red Dead Redemption 2, Bully i kilka innych gier Rockstar wyparowało w nocy ze Steam. Tytuły są już dostępne, ale przez dłuższą chwilę były niemożliwe do kupienia.

Jeśli jesteście nocnymi markami, mogliście zauważyć pewne dziwne zdarzenie na platformie Steam. W pewnym momencie gry Rockstar Games stały się nie niemożliwe do kupienia. Można było wejść na ich strony, ale była one mocno ograniczone.

Co więcej, profile gier pozostały niezmienione. W efekcie wyglądało to tak, jakby Rockstar uniemożliwił ich zakup z bliżej nieokreślonego powodu. Potwierdza to również historia produktów firmy na platformie. Widzimy w niej, że wydawca miał wycofać tytuły jak GTA V, Max Payne 3 i Manhunt ze sprzedaży na własne życzenia.

Lista niektórych zablokowanych gier

Mimo wszystko, wygląda na to, że był to zwykły błąd. Po kilkunastu minutach wszystko wróciło do normy. Wszystkie gry da się już kupić i jeśli wejdziemy na stronę którejkolwiek z nich, wszystko wygląda tak, jak powinno.

Naturalnie gracze wysnuli liczne spekulacje. Według niektórych teorii, Rockstar miałby wdać się w spór z Valve lub nawet przygotowywać się na niespodziewane wrzucenie GTA VI na Steama. Rzecz jasna o ile ta pierwsza opcja byłaby prawdopodobna, gdyby nie szybkie rozwiązanie sprawy, tak druga teoria brzmi raczej jak jedno z wyolbrzymionych marzeń fanów cyklu.

Co ciekawe, to nie pierwszy taki przypadek na Steam. Podobna sytuacja miała miejsce w marcu tego roku. Wtedy jednak ze Steam całkowicie zniknęła cała masa kart gier. W efekcie nie tylko nie można było ich kupić, ale nawet nie dało się wejść na ich strony. To właściwie pewne, że znów mieliśmy do czynienia z dziwacznym błędem. Wszystko na szczęście wróciło już do normy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.