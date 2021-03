Tajemnicze zniknięcia gier ze Steam. Dzisiaj rano wielu graczy mogło się zdziwić

Dziś rano z platformy Steam zniknęło sporo gier. Gracze szybko zauważyli brak CS:GO i kilku innych produkcji na popularnej platformie Valve.

Autorska platforma Valve to wciąż lider na rynku platform do grania na PC. Gracze niechętnie patrzą na inne rozwiązania i można śmiało stwierdzić, że firma Gabe’a Newella utrzyma swoją pozycję jeszcze przez wiele lat.

Jak na ogromną i rozbudowaną platformę przystało, tak i na Steamie zdarzają się spore błędy. Tym razem sprawa jest o tyle poważna, że zniknęło kilka stron różnych produkcji.

CS:GO zniknęło ze Steam

Dziś rano gracze mogli mocno się zdziwić. Z platformy zniknęło kilka stron gier, w tym Counter-Strike: Global Offensive. Nie dało się na nie wejść, a co za tym idzie – kupić rzeczonych tytułów. Mimo to, dało się w nie normalnie grać, więc problem dotyczył tylko sklepu.

Skasowano absolutnie wszystko i w gracze mieli prawo się wystraszyć. W przypadku CS:GO podejrzewano, że Valve planuje wprowadzić jakąś dużą aktualizację do gry. Nie jest to jednak prawdą, wszak hitowa strzelanka nie była jedyną produkcją, która zniknęłą.

Wyparowały strony samych gier, DLC lub filmików. Gracze mogli zauważyć nieobecność dodatków do Call of Duty: Black Ops III, filmu Mad Max z 1979 roku lub kostiumów do Resident Evil 2. Było tego naprawdę sporo.

Na ten moment wszystkie strony w sklepie zostały przywrócone. Póki co nie wiadomo nic na temat ewentualnych konsekwencjach tego zajścia. Wszystkie gry powinny leżeć bezpiecznie w Waszych bibliotekach i nie ma powodu do większych obaw.

Historia strony Counter Strike: Global Offensive na Steam

Źródło: SteamDB

Co spowodowało nietypowy błąd na Steam?

Ciężko jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną incydentu na platformie Valve. Najpewniej strony zostały usunięte przypadkowo wskutek niefortunnej pomyłki. Nie zdziwiłoby mnie to szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę ostatni przeciek nowej gry studia. Pracownicy Valve dość często popełniają spore błędy.

Dodatkowo po sieci krążą teorie mówiące, że Valve po prostu aktualizuje niektóre strony. Byłoby to jednak nieco dziwne, bo wśród znikających tytułów znalazły się również starsze oraz niezbyt popularne produkcje. Odświeżanie ich kart nie ma większego sensu z punktu widzenia dystrybutora.

Być może Valve ustosunkuje się jakoś do całego zajścia. Póki co nie pojawiło się żadne wyjaśnienie ze strony firmy i na oficjalny komunikat musimy trochę poczekać. Sprawa jest mimo wszystko dość ciekawa i nie przypominam sobie, żeby na Steam doszło kiedyś do podobnego zdarzenia.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.