Port GTA V na PS5 i Xbox Series mógł zostać opóźniony. Rockstar znów testuje cierpliwość graczy

W sieci pojawiły się wskazówki, które sugerują, że GTA V na PS5 i Xbox Series zostało opóźnione. Rockstar mógł przełożyć premierę wyczekiwanej konwersji swojego hitu.

Grand Theft Auto V ma na karku już prawie osiem lat. Hit od Rockstar Games do dziś rozchodzi się jak ciepłe bułeczki i non stop przyciąga setki tysięcy graczy przed ekrany.

Gra do dziś wygląda nieźle i tryb online nadal jest rozwijany. Sukces trwa i będzie trwał przez kolejne lata. Wkrótce piąte GTA trafi na next-geny, jednak data wydania oczekiwanego portu może się trochę opóźnić.

GTA V na PS5 i Xbox Series może się trochę spóźnić

Do tej pory zapowiadano, że port piątki ukaże się w 2021 roku. Do teraz termin ten był bardzo prawdopodobny. Next-genowa wersja gry mogła jednak natknąć się na kilka perturbacji.

Na świecie szaleje koronawirus i tworzenie gier stało się większym wyzwaniem niż wcześniej. Studia pracują zdalnie, komunikacja w zespole jest utrudniona, a wiele produkcji doczekało się opóźnienia.

Wygląda na to, że podobny los być może spotka GTA V. Zwiastun gier nadchodzących na PS5 zdaje się to potwierdzać. Do tej pory GTA widniało na tego typu materiałach z dopiskiem mówiącym o premierze w 2021 roku, a teraz rzeczony napis zniknął. Nie zwiastuje to niczego dobrego.

Wątpliwe, aby był to zwykły błąd. W podobny sposób przewidziano opóźnienie Gran Turismo 7. Kolejnym typem do podobnego ogłoszenia jest God of War Ragnarok. W przypadku Boga Wojny napis o premierze w 2021 roku również zniknął.

Oczywiście póki co informacje o przesunięciu GTA to tylko plotki. Niemniej mały detal w trailerze może zwiastować, że gra faktycznie zostanie przesunięta. Jeśli faktycznie tak jest, to Rockstar wkrótce uraczy nas stosownym komunikatem.

Port GTA V na next-geny nie napawa optymizmem

Kolejne wydanie Grand Theft Auto V budzi wiele negatywnych emocji. Gracze chcieliby w końcu ujrzeć jakąkolwiek zapowiedź GTA VI, a póki co otrzymujemy tylko łatki do trybu online w piątce.

Oliwy do ognia dolewa fakt, że aktualizacja do nowej wersji może być płatna. Na potwierdzenie tej informacji musimy poczekać, ale byłoby to dość komiczne. Wątpliwe, aby Rockstar pokusił się o zmiany usprawiedliwiające abstrakcyjnie wysoką cenę ośmioletniej gry na nowej generacji.

Dodatkowo port na PS5 i Xbox Series wkurza graczy z jeszcze jednego powodu – wyraźnie opóźnia premierą GTA VI. Gra z pewnością powstaje, ale Rockstar nie ma powodu, aby się spieszyć. GTA Online wciąż zarabia bardzo dużo pieniędzy i zaburzanie tego sukcesu premierą kolejnej odsłony mija się z celem.

W tym całym zamieszaniu warto jednak pamiętać o graczach, którzy wciąż miło spędzają czas w multiplayerowym GTA. Baza stałych użytkowników gry jest ogromna i zaktualizowanie jej na next-geny musi w końcu mieć miejsce. Porzucanie kilkuset tysięcy osób z wersją gry na PS4 i Xbox One byłoby bardzo złą decyzją.

Pozostaje trzymać kciuki za Rockstar, aby jak najszybciej dostarczył fanom nową wersję GTA V i zabrał się za kontynuację. To wciąż jedna z najbardziej oczekiwanych i jednocześnie nadal niezapowiedzianych produkcji.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.