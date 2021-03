GTA Online może ładować się dużo szybciej. Moder rozwiązał wielki problem gry

Pewien moder postanowił rozwiązać szalenie istotny problem GTA Online. Dzięki prostej sztuczce gra wczytuje się aż 70% szybciej.

Sieciowe GTA stale się rozwija. Rockstar nie spieszy się z wydaniem kolejnej odsłony swojej głównej serii, co drażni wielu graczy. Piąte GTA wciąż sprzedaje się doskonale i za jakiś czas (zapewne z opóźnieniem) pojawi się na nowej generacji sprzętu.

Tymczasem GTAO po wielu latach od premiery wciąż ma wiele błędów. Jeden z nich szczególnie daje się graczom we znaki i właśnie znalazło się jego rozwiązanie.

GTA Online wczyta się szybciej dzięki modyfikacji

Gra od zawsze wczytuje się bardzo, ale to bardzo wolno. Niekiedy wejście do wirtualnego świata zajmuje bardzo dużo czasu. Jest dużo lepiej względem pierwotnej wersji gry na PS3 i Xbox 360, gdzie ekrany wczytywania trwały nawet po kilka minut, ale nadal mogłoby być dużo lepiej.

Moder T0ST postanowił zbadać przyczynę problemu. Okazuje się, że podczas uruchamiania GTAO na procesorach z niższej i średniej półki występuje bottleneck. Z czego wynika problem?

Rozwiązanie jest proste i dość zaskakujące. Gra weryfikuje wszystkie obiekty dostępne na danym serwerze. W efekcie sprawdza całą masę plików, przez co wczytuje się bardzo powoli. Sprawa jest oczywiście znacznie bardziej skomplikowana i jeśli niestraszny Wam techniczny język, to dokładnie sprecyzowaną przyczynę problemu znajdziecie na blogu modera.

Autor przygotował modyfikację, która rozwiązuje problem. Jej zaimplementowanie sprawia, że gra wczyta się nawet 70% szybciej. Warto jednak zaznaczyć, że różnica nie będzie taka sama w przypadku wszystkich komputerów. Kod źródłowy moda znajdziecie tutaj.

Pamiętajcie, że modowanie GTAO jest zabronione przez Rockstar. Użycie powyższego rozwiązania może skutkować zawieszeniem Waszego konta. Miejcie to na uwadze.

GTA Online ładuje się ślamazarnie od czasu premiery

Pamiętam mroczne czasy, kiedy grałem w GTAO na PlayStation 3. Wejście do gry zajmowało ładnych parę minut i podobnie sprawa wyglądała, kiedy przesiadłem się na port na PC. Do dziś nie wygląda to najlepiej, a mój komputer nie należy do najsłabszych.

Długie czasy ładowania to prawdziwa zmora tej produkcji, która dotyka ogromną część graczy. Co ciekawe, wspomniany wyżej moder twierdzi, że rozwiązanie rzeczonego problemu to niecały jeden dzień pracy dla pojedynczego dewelopera.

Najwyraźniej Rockstar nie przykłada do wyeliminowanie tego błędu zbyt dużej wagi lub stoi za tym jakieś inne wytłumaczenie. Może taki sposób wczytywania gry faktycznie jest wymagany, ale szczerze w to wątpię. Być może deweloperzy zauważą fanowskie rozwiązanie i zastosują je w grze. Na ten moment nie ma żadnego sprawdzonego i bezpiecznego sposobu na przyspieszenie czasów ładowania. No, może poza zainwestowaniem w naprawdę przepotężny sprzęt.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.