Data wydania Gran Turismo 7 przesunięta. Gra nie ukaże się w 2021 roku

Głośno zapowiadane wyścigi Gran Turismo 7 nie zostaną wydane w terminie. Sprawdźcie co spowodowało spory poślizg.

Japończycy przekazali smutną informację, odnośnie przesunięcie daty premiery, kolejnej odsłony kultowych wyścigów. Gra trafi w ręce graczy dopiero w 2022 r., chociaż ciężko stwierdzić czy mowa o pierwszej czy też drugiej połowie roku. Jak więc widać, materiały promocyjne sprzed kilku miesięcy, które utwierdzały, że wyścigi wyjdą w bieżącym roku nie są już aktualne.

Nabywcy PS5 nie mają więc powodu do radości. Jak możecie się spodziewać, wpływ na decyzję deweloperów miała pandemia koronawirusa. Przypominamy, że pierwotnie produkcja miała trafić na rynek wraz z premierą PlayStation 5. Nowe szczegóły na temat GT 7 zostaną przekazane, gdy tylko wiadomo będzie coś konkretnego.

Ostatnio pisaliśmy o tym co dyrektor studia – Kazunori Yamauchi, zdradził odnośnie najnowszej gry z serii GT. Ma ona w dużej mierze przypominać, to co znamy z części 1-4. Duży nacisk ma zostać położony na tryb kampanii dla pojedynczego gracza (więcej informacji znajdziesz tutaj)

Szef Polyphony Digital powiedział, również, iż w jego produkcjach kluczową rolę zawsze odgrywała dbałość o detale.

W Polyphony Digital zawsze dążymy za tym, co najlepsze. Nie chcemy żadnych ustępstw. Chcemy dostarczać wszystkim to, co najlepsze. To nie jest tylko mój tok myślenia, ale też wszystkich 200 pracowników studi. W Japonii mówi się, że „boskość zamieszkuje w szczegółach” i to prawda. To, jak wiele uwagi poświęcasz najmniejszym detalom, jak to doskonalisz i jak zwracasz na to niesamowitą uwagę – to nasz styl produkcji (dowiedz się więcej w tym miejscu).