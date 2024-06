GTA V grywalne na smartfonie i to nawet w 100 fpsach

Osobiście jestem dość mocno zaskoczony, że do tej pory Rockstar Games nie zdecydowało się przeportować GTA V na Switcha. Że niby mogłyby być problemy? A w życiu – gra działa na smartfonach!

Internauta o ksywce Starcommander pochwalił się na Twitterze swoim osiągnięciem. Udało mu się uczynić ze swojego smartfona OnePlus 12 prawdziwą maszynę do grania, która świetnie radzi sobie z jedną z najważniejszych gier w historii. Grand Theft Auto V działa na nim świetnie, a do tego osiąga średnio 90 – 100 klatek na sekundę, umożliwiając w pełni komfortową rozgrywkę. A sam kiedyś nie miałem PeCeta, który poradziłby sobie z hitem Rockstara…

Samo GTA V nie zostały nigdy dostosowane do tego, aby działać na smartfonie. Gracz skorzystał więc z emulatora Horizon, który umożliwił mu m.in. dostosowanie sterowania dotykowego. Na zaprezentowanym filmie zobaczycie, jak gra radzi sobie w sekwencji otwierającej. Tak, wiem, że to zamknięta misja, więc nie stanowi reprezentacji dla tego, jak działa otwarty świat. Mimo wszystko użytkownik uważa, że nawet w wymagających momentach gra ma 50 – 60 klatek.

Managed to run GTA 5 on my OnePlus 12 at an average 90-100fps 😍🤯



Horizon emulator is very well optimised for snapdragon 8Gen3 and this shows how powerful the chipset is. pic.twitter.com/hKXOOjWXwL