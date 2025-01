Ambitny projekt fanów został ubity przez Rockstar. GTA V nie otrzyma Liberty City

Fani potrafią czasami zaserwować coś, czego wstydzić mogłyby się nawet największe korporacje. Nic zresztą dziwnego, bo mówimy o największych entuzjastach, chcących jeszcze bardziej ulepszyć gry, które kochają. Tak samo było z tymi, którzy wzięli się za przeportowanie miasta Liberty City do GTA V. Plan był ambitny – przenieść ukochane miasto tak, aby każdy fan mógł je swobodnie zwiedzać. Niestety, finalnie moda nie dostaniemy.

Twórcy modyfikacji na swoim kanale na Discordzie poinformowali, że GTA V Liberty City Preservation Project nie może zostać ukończone. Tłumaczą, że to przez “nieoczekiwaną uwagę”, jaką projekt zebrał w ostatnim czasie. W wyniku “rozmowy z Rockstar Games” moderzy musieli zakończyć prace. Choć nie tłumaczy to nic dosłownie, gracze słusznie zauważają, że najpewniej to samo Rockstar Games zakazało prac nad takim przedsięwzięciem. W końcu Take-Two czy Nintendo słyną z tego, że bardzo nie lubią, gdy ktoś grzebie w ich markach. Z kolei firmy takie jak Bethesda wręcz do tego zachęcają.

BREAKING: Rockstar Games has seemingly shut down the Liberty City Preservation Project mod for GTA 5.



I can’t say that I’m surprised. But, I am very disappointed. pic.twitter.com/MClfog70ZP — GameRoll (@GameRollGTA) January 15, 2025

Dla graczy to smutne wieści, bo mod był jednym z najciekawiej zapowiadających się dla weteranów cyklu. Gdy tylko okazało się, że GTA VI będzie toczyło się w Vice City, wielu fanów od razu zrozumiało, że przez długie lata nie powrócą do Liberty City. Ten mod do piątej części był więc jedynym potencjalnym rozwiązaniem.

Szybko pojawiły się sugestie, że Rockstar Games szykuje coś specjalnego, przez co nie chcą odwracać od siebie uwagi za sprawą fanowskiej modyfikacji. Dla jednych oznaczałoby to remaster GTA IV, a dla innych możliwość trafienia choćby do fragmentu Liberty City w nadchodzącej “szóstce”. To jednak wyłącznie domysły.

Źródło: GameRant