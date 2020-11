GTA V z modem Remastered. Przepiękny projekt fana

Moder stworzył robiącą wrażenie modyfikację do GTA V. Siedmioletnia produkcja Rockstar Games błyszczy na zwiastunie projektu.

Grand Theft Auto V ma już siedem lat na karku, a wciąż wygląda naprawdę dobrze. Co prawda nie robi już takiego wrażenia jak w momencie premiery, ale też nie razi w oczy nieostrymi teksturami czy słabym oświetleniem.

Oczywiście znajdą się osoby, które potrafią wycisnąć z silnika gry absolutne maksimum. Moderzy co chwilę wypuszczają nowe usprawnienia, które dodają do gry nie tylko nową treść, ale też znacznie aktualizują oprawę graficzną. Poniżej możecie zobaczyć krótki pokaz możliwości modyfikacji Realism Beyond do GTA V.

Projekt aktualnie się rozwija i nie został jeszcze ukończony. Niemniej wygląda fenomenalnie i widać, że kosztował twórcę masę pracy. Szczególnie dobre wrażenie robi oświetlenie, które jest nieco bardziej jaskrawe względem oryginału, ale prezentuje jednocześnie bardziej realistyczną paletę barw.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na odbicia w karoserii samochodów, które do bólu przypominają ray-tracing. Jak na dzieło jednej osoby, jest to bardzo imponujące przedsięwzięcie. Ciekawe, jak będzie prezentować się finalna wersja Realism Beyond.

Jeśli chcecie pobrać moda, musicie uiścić opłatę w wysokości 15 dolarów w tym miejscu. Ocenę tego, czy modyfikacja jest warta takiej kwoty pozostawiam Wam.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.