GTA Trilogy The Definitive Edition znów wycieka. Dobry sygnał dla graczy z Polski

Wielu fanów legendarnej marki od Rockstar nie może doczekać się premiery GTA Trilogy The Definitive Edition. Polscy gracze być może zyskają szczególny powód do radości, gdyż odświeżone gry mogą wyjść w naszym języku.

A przynajmniej na taką kolej rzeczy wskazuje kolejny wyciek związany z listą osiągnięć.

GTA Trilogy The Definitive Edition po polsku?

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że na oficjalnym forum GTA jeden z użytkowników o ksywce alloc8or podzielił się całą listą osiągnięć z nadchodzącego remastera. Były one jednak w języku angielskim, a ich listę opublikowaliśmy w tym artykule.

Teraz ten sam internauta podzielił się listą osiągnięć, ale w innych językach. Dzięki niemu wiemy, że Rockstar przetłumaczył je na hiszpański, rosyjski czy japoński, ale też… polski!

Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że wydając 6969 dolarów na ubrania, fryzury i tatuaże dostaniemy osiągnięcie „Metroseksualny”. Rozpoczynając nową grę na 100-procentowym zapisie gry, zdobędziemy „Znowu to samo”.

Co jest jednak najciekawsze to fakt, że oryginalne gry nie dostały w naszym kraju oficjalnej lokalizacji. No dobrze, może poza GTA III, ale ta i tak pojawiła się dopiero po premierze. Wiele więc wskazuje na to, że polscy gracze mogą liczyć na obsługę naszego języka i w końcu legendarne produkcje zostaną przetłumaczone.

Z drugiej strony – niekoniecznie. Warto pamiętać o tym, że tłumaczenie samych osiągnięć (bez gry) nie należy wcale do rzadkości i wiele tego przykładów znajdziemy m.in. na Steam. Na ten moment najlepiej jednak być dobrej myśli i liczyć, że Rockstar naprawi swoje niedopatrzenie sprzed lat. Choć na ten moment nie wiemy, jak bardzo GTA zostaną odświeżone, lepiej jest trzymać oczekiwania na wodzy.