Czekasz na GTA Trilogy The Definitive Edition? Trzymaj dziś rękę na pulsie, może miło się zaskoczysz

Wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje na to, że dziś Rockstar pokaże coś więcej w związku z GTA Trilogy The Definitive Edition. Przemawiają za tym co najmniej dwa argumenty.

Plotki plotkami, ale istnieją spore szanse, że Rockstar w końcu pokaże nam, co zrobił ze swoimi klasycznymi grami.

GTA Trilogy The Definitive Edition na nowych materiałach?

Odświeżona trzy pierwsze trójwymiarowe części legendarnej serii od „gwiazd rocka” to niezwykle popularny w ostatnim czasie temat. Nie ma w tym nic dziwnego – wielu fanów marki od lat wyczekuje nie tylko na kontynuację, ale też właśnie remaki czy remastery. Choć wiele informacji wyciekło, wciąż nie wiemy, jak istotne zmiany dotkną wspomniane gry.

Być może wkrótce się to zmieni. Za rychłym pokazem stoją dwa argumenty, a jeden z nich wskazuje nam, że nowe materiały zostaną pokazane już dzisiaj. Wszystko dlatego, że dziś mija dokładnie 20 lat od premiery trzeciej części GTA. Okrągła rocznica stanowi więc świetny pretekst do pokazania odświeżonej wersji gry.

Jakby tego było mało, Rockstar odpiął niedawno tweeta zapowiadającego zremasterowane edycje swoich gier. Być może wskazuje to na chęć zrobienia miejsca na kolejny tweet, tym razem zawierający gameplay, zwiastun albo jakiekolwiek oficjalne informacje. Warto też pamiętać, że ostatnio jesteśmy świadkami wielu przecieków na temat odświeżonych wersji gier, więc istnieją spore szanse, że deweloperzy mają już wszystkie materiały gotowe i tylko czekają na konkretną godzinę, aby je udostępnić. No cóż, pozostaje nam czekać – kolejne informacje możemy poznać dzisiaj, zapewne w godzinach wieczornych.