Rockstar zwiększa nagrody w GTA Online! Maska z rentgenem i zielony spadochron gratis

Bonusy premiowe dotyczą trybu Sumo, wyścigów RC Bandito oraz sprzedaży towaru z wytwórni. W ramach dodatkowych nagród, nie zabrakło darmowych przedmiotów. Należy się pospieszyć, bo cała akcja potrwa tylko parę dni.

Twócy Grand Theft Auto chcą zachęcić graczy do powrotu na ulice Liberty City. Od teraz za granie otrzymamy znacznie więcej waluty. Promocja dotyczy tylko paru trybów, więc warto prześledzić poniższą listę.

Potrójne nagrody za klasyczne tryby Sumo

Deweloperzy przypominają nam o meczach Sumo. Dla niewtajemniczonych w tym trybie podczas drużynowych meczy staramy się wypchnąć samochody przeciwnika poza arenę. Rozgrywki Sumo i wariant o podtytule Remiks, będą przez najbliższe dni nagradzane aż trzykrotną GTA$ i RP.

Podwójna stawka za sprzedaż towaru z wytwórni w GTA V

Dodatkowych pieniędzy uświadczymy też w tak zwanym „czarnym rynku” w samej grze. Twórcy odpowiednio zadbali, by nielegalny handel i wszelkiego rodzaju kontrabanda, opłaciły się każdemu. By skorzystać z tej opcji, należy skończyć misje sprzedaży towaru z wytwórni. Wtedy zostaniemy nagrodzeni podwójną stawką GTA$ oraz RP.

Więcej waluty także przy zabawie w trybie RC Bandito

Event dotyczy również zwiększenia zarobków z RC Bandito, gdzie niebezpieczną zabawę spędzimy za sterami zdalnie sterowanych samochodów. Podobnie, jak w przypadku zasilania nielegalnego handlu, otrzymamy dwukrotność otrzymywanych standardowo nagród.

Premie do powyższych trybów zakończą się 21 kwietnia.

Masa prezentów czeka na nas w GTA Online

Hojność Rockstara nie zna granic, ponieważ oprócz zwiększenia ilości nagród, każdy z nas będzie w stanie odebrać masę darmowych prezentów. Nie jest to pierwszy raz, gdy studio bawi się w Świętego Mikołaja. By otrzymać darmowe przedmioty, należy 20 kwietnia zajrzeć do Ammu-Nation. Z najlepszych gratisów warto wymienić maskę z rentgenem, koszulkę z logo Vapers Den, strój zielonego kosmity czy specjalny zielony spadochron.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.