GTA 5 – za darmo super auto i inne bonusy w trybie Online

Rockstar rozdaje, więc korzystamy! Przez najbliższe dni w sieciowym trybie GTA 5 zdobędziemy samochód i różnokolorowe kombinezony.

GTA 5 Online pora uruchomić po raz kolejny, bo to w zasadzie wystarczy, żeby dostać za darmo kilka prezentów.

GTA 5 Online – za darmo do odebrania….

Rockstar postanowił rozdać wszystkim graczom samochód Lampadati Tropos Rallye, który prezentuje swoją moc na filmiku poniżej. Żeby odebrać auto, wystarczy zalogować się do gry i odwiedzić Southern San Andreas Super Autos. Kto zrobi to do 14 kwietnia, zgarnia samochód za free.

To jeszcze nie koniec bonusów. Rockstar kusi graczy, by zajrzeli na serwery GTA Online, darmowymi kombinezonami Jocka Cranleya, czyli kaskadera, polityka i komentatora. Kto w tym tygodniu zaloguje się do GTA Online, zgarnie za darmo złoty, srebrny, różowy i czarny wariant kombinezonu Jocka Cranleya.

Kombinezony Jocka Cranleya do zdobycia za darmo.

Więcej GTA$ i RP czeka na graczy

A jak już włączycie grę, to podpowiadamy, gdzie w tym tygodniu można zarobić więcej kasy i zdobyć więcej doświadczenia.

w Gonitwie czekają na nas potrójne nagrody GTA$ i RP niezależnie od wyniku, a w wyzwaniach gry swobodnej dostaniemy do 14 kwietnia 3x GTA$ i RP.

Dodatkowo Rockstar przygotował 40% zniżki na wszystkie luksusowe apartamenty i 50% rabatu na ulepszenia broni do wersji 2. Taniej kupimy też wybrane samochody, jak np. HVY Indurgent oraz Lampadati Casco. Poniżej pełna lista aut ze zniżkami:

Grotti Cheetach Classic – 30 procent taniej

Vapid Vinky – 30 procent taniej

HVY Indurgent – 40 procent taniej

HVY Indurgent (pickup) – 40 procent taniej

Lampadati Casco – 40 procent taniej

Obey Omnis – 40 procent taniej

MTL Dune – 40 procent taniej

Czy powyższe prezenty i bonusy zachęcają Was do odpalenia GTA Online, czy macie już po prostu… dosyć? Gra ma już swoje lata, a Rockstar nadal stara się ją utrzymywać przy życiu, szykując nawet wersję next-genową. Co z GTA 6? Ta pozostaje w sferze marzeń i spekulacji. Ostatnio spore zamieszanie wzbudziła pusta strona internetowa, o której pisaliśmy w tej wiadomości.

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90. Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.