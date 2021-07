Nowa zawartość GTA Online jeszcze przed letnią aktualizacją. 7 nowych map, premie i prezent dla każdego

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Gracze GTA Online oczekują zapowiedzianej w maju letniej aktualizacji. Aby umilić ten czas fanom, Rockstar Games wprowadziło już teraz trochę nowej zawartości. Nie zabrakło też prezentu idealnego na słoneczne dni.

Choć szczegółów na temat niedawno ogłoszonego patcha jeszcze nie znamy, dowiedzieliśmy się sporo o nowościach, które od wczoraj zawitały do gry. Część z nich jest limitowana, dlatego warto rozważyć powrót do produkcji jak najszybciej. Poniżej możecie zobaczyć trailer przygotowany przez twórców:

Po pierwsze do gry deweloperzy dodali aż 7 nowych map do trybu walki o przetrwanie. W nagrodę za ich ukończenie gracze otrzymają dwa razy więcej GTA$ i RP oraz dodatkowe 100 000 GTA$ w ciągu 72 godzin od zagrania. Co jeszcze lepsze, podwójne nagrody dotyczą też na pozostałych map tego trybu, dlatego jeżeli wolicie te poprzednie i tak dostaniecie bonus, tylko nieco mniejszy.

Wydarzenia w grze swobodnej także otrzymały dodatkowe nagrody, tym razem w formie trzykrotności standardowej puli benefitów. Wspomniane bonusy uzyskacie tylko do 19 lipca, także radzę się pospieszyć.

Nie zabrakło też specjalnego prezentu dla wszystkich, którzy wykonają zlecenie eksportowe i dostarczą wskazane pojazdy do garażu Simeona. Mowa o słonecznych, dużych okularach, które możecie zobaczyć na zdjęciu u góry artykułu. Tutaj jednak mowa o czymś jeszcze bardziej limitowanym niż powyższe zadania. Na zdobycie tego gadżetu macie jedynie 72 godziny od zalogowania się po 15 lipca.

Choć w najbliższych dniach bez wątpienia będziecie mieli, co robić w GTA Online, może zainteresują Was dodatkowe zadania, którzy wymyślili inni gracze? Jakiś czas temu pisaliśmy między innymi o próbie wyłowienia łodzi podwodnej, a także o ciekawym wyczynie kaskaderskim. Uda się to Wam powtórzyć?