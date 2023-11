Nowe studio twórców GTA zapowiada A Better Paradise i American Caper. Fani mogą być potężnie zaskoczeni

Dan Houser, czyli jedna z najbardziej popularnych person w gamingu, jakiś czas temu założył nowe studio. I nie mylcie tego ze studiem Build a Rocket Boy od innego weterana, Lesliego Benziesa. On w międzyczasie cały czas tworzy dziwnie zapowiadające się Everywhere. W tym samym czasie pomysł Housera rozwijać ma się nie tylko na polu gier wideo, ale także na szerokim polu popkultury w ogóle.

Absurd Ventures to bardziej dom produkcyjny, który skupia się na poruszaniu w ramach „absurdalnych, dziwnych i wulgarnych” dzieł kultury. Jedną z ich odnóg jest dział dotyczący gier wideo, ale nie znamy jego dokładnych planów. W międzyczasie studio ujawniło jednak dwa nowe projekty, które akurat grami… nie są.

AMERICAN CAPER and A BETTER PARADISE⁰First stories coming in 2024⁰⁰We will soon introduce two universes, their characters and lore…⁰https://t.co/zAcpW0O1C5⁰https://t.co/fPzDtzbZU5 pic.twitter.com/iyXwe7eBOo — Absurd Ventures (@AbsurdVentures) November 29, 2023

Stworzyli GTA, a teraz?

A Better Paradise i American Caper to dwa zupełnie nowe uniwersa. Pierwsze ma przybrać początkowo (bo nie wiemy, czy nie rozwinie się w coś więcej) formę serialu audio, a drugie to komiks. Ja wiem, że nie tego oczekiwaliście od „ojca Grand Theft Auto”, no ale od czegoś trzeba zacząć. Jestem pewien, że firma w miarę rozwoju skupi się także na większych projektach. Co nie znaczy, że nie jest na co czekać. Jako osoba niegdyś mocno siedząca w komiksach, chętnie przyjrzałbym się bliżej temu, co zaoferować ma American Caper.

Bo na razie niestety, nic więcej o projektach nie wiemy. Co prawda twórcy przybliżyli założenia fabularne, ale nie mówią one wiele.

American Caper koncentruje się na dwóch normalnych, bardzo zniszczonych amerykańskich rodzinach w świecie skorumpowanego biznesu, niekompetentnej polityki i brutalnej przestępczości. American Caper zadebiutuje jako powieść graficzna, którą zilustruje znany artysta komiksowy Simon Bisley. – czytamy w zapowiedzi

Jeżeli zaś chodzi o serial audio, zapowiada się on całkiem ciekawie.

A Better Paradise to egzystencjalny thriller osadzony w niedalekiej przyszłości. Obecnie trwają prace nad 12-odcinkowym serialem audio opartym na uniwersum A Better Paradise. Absurd Ventures współpracuje z QCODEmedia w celu współprodukcji serialu audio. – opisują twórcy

Na więcej informacji trzeba czekać. Jeżeli akurat czujecie się zaintrygowani tą zapowiedzią, wiedzcie, że obydwie produkcje zadebiutują w 2024 roku.