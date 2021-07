Twórca GTA V szykuje kolejną bombę. Ma już swoje studio

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Dan Houser, współzałożyciel Rockstar Games, rozpoczął własną działalność, która ma specjalizować się w tworzeniu gier wideo.

O tej informacji dowiedzieliśmy się z jednego artykułu opublikowanego na łamach Video Games Chronicle. Dan Houser opuścił Rockstar Games już 11 marca 2020 roku, aczkolwiek od wiosny 2019 rozpoczęła się jego przerwa od pracy. Jak się okazuje, Houser założył nowe studio o nazwie Absurd Ventures in Games.

Co ciekawe, jego działalność funkcjonuje pod dwoma firmami – jedną zarejestrowano w Ameryce, drugą w UK, z czego ta pierwsza posiada 100% udziałów w tej brytyjskiej. Choć amerykańska siedziba spółki znajduje się w Cheshire, to w miejscu, gdzie urzęduje ponad 1000 innych firm. Czyżby samo studio miało się znaleźć w jeszcze innej lokalizacji? Cóż, jest to bardzo możliwe.

Śmiało można mówić, że Dan Houser może wprowadzić małe zamieszanie na rynku growym. Jego wieloletnie doświadczenie, które pozwoliło rozwinąć GTA i Rockstar Games, na pewno przyda się przy rozwijaniu kolejnych projektów. Należy jednak pamiętać, że jeżeli dopiero doszło do rejestracji działalności, będzie musiało minąć sporo czasu, abyśmy zobaczyli pierwsze owoce jego prac. Z całego serca życzę Danowi powodzenia na bez wątpienia nowym etapie jego życia.