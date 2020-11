GTA 5 osiągnęło gigantyczną sprzedaż. Take Two chwali się wynikami

GTA 5 to zdecydowanie jedna z najlepiej sprzedających się gier wszechczasów. Take Two pochwaliło się wynikami gry.

Grand Theft Auto V to chyba największy fenomen ostatnich lat. Gra sprzedała się wyśmienicie nie tylko dzięki dobrej jakości zabawy, ale też wydaniu na dwóch (i wkrótce trzech) generacjach konsol. Wydawca piątego GTA znalazł wielu chętnych do zakupu tej samej gry po raz drugi a nawet trzeci i nic dziwnego, że tytuł ten bije kolejne rekordy.

Take Two podzieliło się aktualizacją sprzedaży swoich najpopularniejszych tytułów:

Grand Theft Auto V – 135 milionów kopii

Red Dead Redemption 2 – 35 milionów kopii

NBA 2K21 – 5 milionów kopii

The Outer Worlds – 3 miliony kopii

Mafia Trilogy (wersja definitive) – 2 miliony kopii

PGA Tour 2K21 – 1 milion kopii

Król mógł być tylko jeden. Przygoda Michaela, Franklina i Trevora wciąż góruje na listach sprzedaży i zapewne sytuacja nie ulegnie zmianie na kolejnej generacji. Powodem sukcesu jest nie tyle rewelacyjny tryb fabularny, co stale oblegany przez graczy moduł online.

Rockstar doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w oczekiwaniu na GTA VI fani nie zrezygnują z wciąż rozwijanego GTA w formule multiplayer i zamierza to wykorzystać do powiększenia budżetu.

Warto przypomnieć, że GTA 5 pojawi się na konsolach nowej generacji nie tylko w formie niezmienionej wersji przeznaczonej do wstecznej kompatybilności, ale też w lekko podrasowanej formie. Oczywiście za pełną cenę.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.