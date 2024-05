Nowe Xbox Free Play Days. Nowe gry za darmo na weekend

Co powiecie na weekend pełen gier na Xboksa? Jeszcze lepiej — chodzi o gry za darmo, które już teraz ogracie bez przeszkód w ramach Xbox Free Play Days. Nadeszła nowa partia produkcji, które są dostępne do darmowego testowania. Co więcej, wszystkie udostępnione gry są również objęte promocją w sklepie Microsoftu.