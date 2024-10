Kolejne gry za darmo do ogrania na Xbox, w tym popularny hicior

Łącznie mówimy aż o czterech tytułach (z czego jeden w zasadzie ciężko zaliczyć w pełni jako osobną grę, bo mówimy o czasowo darmowych dodatkach dla każdego przez następne dni). I tym razem – w przeciwieństwie do poprzednich tygodni – oferta jest naprawdę niezła. Może nie ma aż takiego szału, ale to zawsze spory hicior (w końcu Mafia 3 sprzedała się naprawdę dobrze), udany indyk i bardzo popularny survival.

Gry za darmo na Xbox przez weekend:

Mafia 3: Definitive Edition

Moving Out 2

Conan Exiles

Destiny 2 z dodatkami The Witch Queen i Lightfall

Zasada jest prosta – jeśli subskrybujecie abonament Xbox Game Pass w dowolnym planie, przez najbliższe dni możecie do woli korzystać z darmowego weekendu w ramach Xbox Free Play Days. Dla posiadaczy najtańszych planów jest to świetna okazja, aby ograć kilka fajnych tytułów, ale jeśli macie XGP Ultimate, zapewne połowa oferty nie wyda Wam się atrakcyjna. W końcu Conan Exiles i Moving Out 2 są standardowo dostępne na tym poziomie subskrypcji.

Zdecydowanie warto ograć Mafię 3, jeśli tylko nie możecie doczekać się “czwórki”. Ja wiem, że produkcja ma swoje za uszami i generalnie uznawana jest za najsłabszą część serii, ale to nadal wciągający open world dla pojedynczego gracza. Główna fabuła zajmie Wam około 25 godzin, a ze wszystkimi dodatkami możecie przeznaczyć na rozgrywkę nawet ponad 40 godzin. Z kolei Conan Exiles to popularny survival dla koneserów gatunku, a Moving Out 2 przemówi do fanów rozgrywki na kanapie. Pozostało też Destiny 2 (normalnie bezpłatne), które oferuje swoim graczom dwa duże dodatki. Sam jednak wątpię, abyście mogli zdążyć je przejść w ciągu kolejnych dni.

Źródło: TrueAchievements