10 gier za darmo na Steam i realistyczny FPS jak CoD i Counter-Strike za 4,49 zł

Dzisiejsze gry za darmo na Steam to mieszanka akcji, horroru, strzelania, taktycznego RPG i zwariowanej zabawy online. I są to kolejne polecane świeże darmoszki, bo przecież pisaliśmy niedawno o kapitalnej bezpłatnej premierze legendarnego FPS-a dla fanów Half-Life czy polecaliśmy debiutujący 19 listopada darmowy dodatek do przytłaczająco pozytywnie ocenianego The Binding of Isaac: Rebirth. Jeśli Wam mało lub gustujecie w innych gatunkach, być może nowa porcja Was zadowoli.

Gry za darmo na Steam – 10 nowości do pobrania

Warto zainteresować się szczególnie Frontline Inferno, czyli szybkim FPS-em w stylu arcade z dynamicznymi odrodzeniami, konfigurowalnym wyposażeniem i żywą grafiką low-poly. Gra zaprasza wszystkich na front II wojny światowej, gdzie wcielimy się w żołnierza Osi, Sowietów lub Aliantów. Choć graficznie nie jest realistycznie, to Frontline Inferno posiada mapy inspirowane prawdziwymi miejscami z II wojny światowej, od zbombardowanych miast po podziemne bunkry. Areny są dosyć duże i wielopoziomowe, zatem jest się gdzie ukrywać, choć najlepiej nie zwalniać i brnąć do przodu!

Source Code to nowy tani FPS z realistyczną oprawą

Choć nie jest to darmowa gra, to postanowiliśmy dołączyć ją do tej wiadomości jako bonus, ponieważ jest tania jak pączek. Za 4,49 zł możemy pobawić się na ogromnych mapach w konfliktach fikcyjnej III wojny światowej.

Source Code to ultrarealistyczna strzelanka z elementami strategicznego budowania. (…) Łączy intensywne wrażenia bojowe z Call of Duty z taktyczną głębią Counter-Strike 2. W tej grze wkroczysz na realistyczne pole bitwy, pieczołowicie wyrzeźbione przez najnowocześniejszą technologię renderowania grafiki i silniki fizyczne, doświadczając niezrównanego zanurzenia w walce. Steam

Gra zawiera również Zombie DLC, które przenosi nas do powojennej Ameryki Północnej i Europy, gdzie ogromna infekcja wirusa doprowadziła do inwazji zombie. Będziemy walczyć nie tylko z potworami, ale i ze sobą, próbując zdobyć zasoby niezbędne do przetrwania.

Źródło: Steam