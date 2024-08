Po co płacić? Świetne gry za darmo na Steam, 15 nowości po 0 zł

Początek sierpnia przynosi ze sobą ciekawe premiery gier na Steam, za które nie musimy płacić. Zebraliśmy dla Was dzisiaj aż 15 tytułów z dobrymi ocenami. Wszystko, to gry za darmo.

Może ciężko w to uwierzyć, ale niemal codziennie można znaleźć na Steam tonę bezpłatnego grania. Tutaj zobaczysz wszystkie warte uwagi gry za darmo, a my lecimy z kolejną dokładką. Oto nowe premiery i trochę starsze pominięte wcześniej produkcje, które pojawiły się na platformie Valve pod koniec lipca. Łączy je jedno – mają dobre lub bardzo dobre oceny, zatem można je pobierać nie obawiając się niegrywalnego crapa. Więcej, część z nich to poziom dużo powyżej średniej i właśnie te produkcje szczególnie polecamy, wyróżniając je symbolem serduszka.

Gry za darmo. Najlepsze bezpłatne nowości na Steam (2 sierpnia 2024)

Jak widać, wyróżniliśmy 5 naszym zdaniem najlepszych darmowych gier na Steam. Co nie oznacza oczywiście, że pozostałe propozycje są złe, to po prostu kwestia gustu.

Emerald Dreams: Sanity – Platformer Quest

Na początek zachęcamy do sięgnięcia po Emerald Dreams: Sanity – Platformer Quest (oceny 92/100), które jest platformówką 2,5D dla fanów gatunku metroidvania. Jak czytamy w opisie gry, zabierze nas ona do tajemniczych światów pełnych zagadek do rozwiązania i zdradliwych potworów do pokonania. Poznamy historię w mrocznym uniwersum fantasy, w którym każda podjęta decyzja może prowadzić do jednego z wielu zakończeń.

JAZZ OUT

JAZZ OUT (oceny 100/100) to dynamiczna i bardzo szybka gra platformowa FPS o ucieczce z więzienia. Musimy przebiec przez 10 poziomów wykręcając jak najlepsze czasy zapisywane w tablicy rankingowej. Twórca tytułu zapewnia, że ukończenie wszystkich plansz zajmie około godziny. Bardzo zabawnie wygląda nasz bohater sprzedający piąchy strażnikom, a co najciekawsze, pobitych przeciwników wykorzystujemy jako platformy, po których się odbijamy. Brzmi dziwnie? Zobaczcie to na zwiastunie.

CHROMA

W połowie stawki polecanych darmoszek znalazła się strzelanka roguelike CHROMA (oceny 100/100). Przebijamy się tutaj przez kolejne poziomy fabryki wypełnione armią robotów. Nasza broń jest powiązana z kolorami, które mieszamy potęgując siłę ognia. Na samym końcu czeka na nas ogromny boss. Jeśli go ubijemy, wyzwolimy świat spod panowania opresyjnej korporacji.

Slap That

Jeśli lubicie niepoważne gry, to Slap That (oceny 94/100) powinno być idealnym tytułem. To pierwszoosobowa gra akcji, w której jesteśmy wściekłym bohaterem uderzającym wszystko w zasięgu wzroku. Uderzamy wrogów, znajdujemy sekretnych przeciwników i ich uderzamy, uderzamy przedmioty, rzucamy nimi i tak w kółko. Jednak jak widać po ocenach, to bardzo dobra zabawa.

7th Domain:Tree of Chaos Prologue

Na koniec chyba nasz faworyt, czyli 7th Domain:Tree of Chaos Prologue (oceny – 91/100). To przepiękna roguelike metroidvania połączona z rozgrywką polegającą na zbieraniu skarbów. W prologu odwiedzimy dwa światy – Śnieżną Krainę oraz Kopalnię Diamentów. Z niecierpliwością czekamy na ostateczną wersję gry, ale niestety data premiery jest póki co nieznana.

I kto powie, że za darmo nie da się dobrze pograć?!

Źródło: Steam, opracowanie własne