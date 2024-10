Gry za darmo. Pobieraj lub sprawdzaj ponad 20 tytułów, które dzisiaj trafiły na Steam

Polecaliśmy Wam dzisiaj kapitalnie wyglądającą grę The Axis Unseen, której demo dzisiaj zadebiutowało na Steam. Ma ona spore szanse przebicia się do świadomości wielu graczy, a to ze względu na to, że pracuje nad nią jeden z twórców takich hitów AAA jak The Elder Scrolls V: Skyrim czy różne odsłony serii Fallout. Jednak dajmy szansę również innym produkcjom niezależnym, które zapowiadają się interesująco.

Zebraliśmy dla Was wszystkie najlepsze propozycje, które pojawiły się na Steam dosłownie przed chwilą. Najciekawsze tytuły znajdziecie wśród wersji demo, gdzie kusi sprawdzenie psychologicznego thrillera Temple of the Green Moon, horroru Whispers of The Shadow czy survival horroru Carnival Massacre, który nostalgicznie nawiązuje do czasów PSX-a. Ze znanych marek, możemy sprawdzić Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate.

Jeśli chodzi o pełne wersje gier, tutaj bardzo specyficzne tytuły. Infinite Blue pozwoli nam zwiedzić głębię oceanu, wcielając się w niemal wszystkie stworzenia, jakie zobaczysz pod wodą. Z kolei Sime Is Back 3D Old School to zwariowana gra platformowa, w której wystąpimy jako rybak niepotrafiący łowić ryb.

Gry za darmo i nowe wersje demo na Steam (2 października 2024)

Oto linki do wspomnianych gier za darmo oraz wersji demo, które gorąco polecamy przejrzeć. Jest tam sporo wartościowych niezależnych produkcji, które sprawdzimy bezpłatnie.

Źródło: Steam