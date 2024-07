12 nowych gier za darmo na Steam. Wyścigi, RPG, strzelanki i więcej (25 lipca)

Prezentujemy kolejne gry za darmo na Steam, które dopiero co miały swoją premierę. Tym razem to tuzin tytułów, z których polecamy m.in. wyścigi Chrono Club – Race Against Time oraz coś dla fanów RPG w postaci Tales of Fablecraft.

Jeśli lubicie uzupełniać swoją bibliotekę na Steam o gry za darmo, mamy dla Was 12 świeżutkich tytułów do zgarnięcia. To kolejne produkcje, które miały swoją premierę w lipcu i zaczynają zdobywać pozytywny odzew od graczy. Oczywiście są to gry niezależne, ale niektóre z nich prezentują się naprawdę świetnie również pod względem grafiki, więc to nie tylko pixel art i retro indyczki.

Gry za darmo. Premiery na Steam (25 lipca 2024)

Tuzin gier za darmo to sporo, a co z nich prezentuje się najciekawiej? Cóż, dla każdego coś innego, lecz my polecamy zainteresować się szczególnie czterema pozycjami. Oznaczyliśmy je “serduszkiem” na powyższej liście.

Zatem na początek coś dla fanów prędkości, czyli Chrono Club – Race Against Time. To w zasadzie klasyczne wyścigi w stylu gokartów, gdzie walczymy o podium, zbieramy na trasach przeróżne bronie oraz korzystamy z ukrytych skrótów. Całość prezentuje sie przyzwoicie, więc za darmo można śmiało polecić.

Komu mało gier typu tabletop, może pobrać za free Tales of Fablecraft, którego zwiastun zobaczycie na końcu tego newsa. Gra ma niski próg wejścia i jak zapewniają jej twórcy, nie jest tutaj wymagane żadne doświadczenie w produkcjach TTRPG. Fajnie, że możemy wybrać się na przygodę ze znajomymi w kooperacji, a komunikację między graczami ułatwia wbudowany czat wideo.

Następnie mamy Hollow Survivors: Prologue. To tylko część rozgrywki, która czeka na nas w pełnej wersji (premiera w 3Q 2024), ale już widać, że tytuł się przyjął i jest interesujący. To gra typu rogue-like dungeon crawler, w której musimy uratować Wieżę przed złymi Soulbinderami. No i na koniec przyjemna strzelanka Ball Bulét, gdzie pociski rykoszetują odbijając się od ścian, a my jako młoda dziewczyna szukamy zemsty na… byłym pracodawcy.

