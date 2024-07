Gry za darmo na Steam. 8 nowych tytułów do pobrania (10 lipca)

Gry za darmo na Steam to popularny temat, zatem przychodzimy do Was z najświeższym zrzutem bezpłatnych tytułów, które mogą się Wam spodobać. Większość z nich zebrała już trochę recenzji, więc można śmiało stwierdzić, że prezentują przyzwoity poziom. No, może poza jedną produkcją, strzelanką Histera, która co prawda graficznie wypadła na plus, ale pod względem rozgrywki lekko “niedomaga”. Lecz to dopiero wczesny dostęp, więc wszystko przed deweloperem.

Kto zawiódł się zatem na głośnych grach AAA za darmo, które debiutowały w minionym tygodniu (mowa o Once Human oraz The First Descendant), może tutaj znajdzie coś mniejszego, ale przy czym można miło spędzić czas. Oczywiście są to tytuły niezależne, więc nie proponujemy ich w zamian, tylko jako dodatkową bezpłatną zabawę.

Gry za darmo na Steam. Nowości do pobrania (10 lipca 2024)

Jak wspomnieliśmy, możemy przebierać w ośmiu nowych grach za darmo. Poniżej zamieszczam pełny spis z linkami do pobrania, ale zanim do niego dojdziecie, zobaczcie dwójkę, którą szczególnie polecamy.

Naszą uwagę zwróciła sieciowa strzelanka New Warfare, która zawiera kilka trybów rozgrywki, takich jak klasyczna “Dominacja” lub “Szukaj i zniszcz”. Mamy sporo broni do wyboru oraz całkiem przyjemną oprawę graficzną.

Ciekawie prezentuje się również The Super Pie Throwing, gdzie wcielamy się w księżniczkę wyżywającą się na pokojówkach po wpadce z deserem. To w zasadzie mini-gra z 30 wyzwaniami, w której miotamy tortami i unikamy wielotonowych ciężarów. Jest tu sporo rzeczy do odblokowania, ale też szybka rozgrywka na kilka minut, jeśli mamy mało czasu.

No i jest jeszcze wspomniana, choć mało udana póki co Histera. To zdecydowanie największa gra obecnego darmowego zrzutu, choć niekoniecznie najlepsza. Wśród ocen gracze wytykają twórcom błędy techniczne, lecz zdarzają się i takie opinie, że jeśli przymkniemy na nie oko, to gra jest naprawdę niezła. Same założenia prezentują się ciekawie – trafiamy na zmieniające się pole bitwy, gdzie elementy otoczenia z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości zmieniają się w czasie rzeczywistym.

Linki do pobrania wszystkich nowych darmowych gier:

Dajcie znać w komentarzach, czy skorzystaliście z okazji i dodaliście do biblioteki jakieś nowe darmowe tytuły!

Źródło: X, Steam, opracowanie własne