Dwie gry nie będą już darmowe. Przypiszcie je do konta Steam, aby je zachować

Marvel Rivals okazało się wielkim hitem, a to przecież nie koniec wielkich premiery free-to-play w ostatnim czasie. Na domiar dobrego jest także powracająca oferta od IndieGala, dzięki której każdy może odebrać niszowy tytuł za darmo. Wreszcie, jest także Steam. I choć platforma sama nie rozdaje darmówek – a przynajmniej nie teraz – możecie sami zgarnąć dwie darmowe produkcje, które niebawem będą płatne.

Gry za darmo na Steam stają się płatne

To żaden zaskakujący ruch ze strony deweloperów, choć faktycznie przyznam, że częściej wydaje mi się, iż to swego rodzaju wyłącznie dźwignia marketingowa. Twórcy tytułów indie bardzo często decydują się na zmianę modelu dystrybucji swoich gier. Wiele tytułów wydawanych jako free-to-play, staje się więc płatnych. Najczęściej ma to na celu zwiększenie potencjalnych zarobków (choć raczej daje odwrotny efekt) bądź po prostu zainteresowanie graczy, którzy mają jeszcze trochę czasu na zdobycie gry za darmo. I tak jest w tym przypadku.

Tym razem mówimy o dwóch horrorach, reprezentujących jednak zupełnie odmienne podejście do gatunku. Mysterious School to chiński horror, którego główna idea jest bardzo ciekawa, ale wykonanie… no cóż, pozostawia wiele od życzenia. Przede wszystkim mówimy jednak o bardzo popularnej produkcji, przeznaczonej głównie na rynek azjatycki. Wcielamy się w uczniów lokalnej szkoły, w której dochodzi do tajemniczych zjawisk i zaginięć. Wraz z innymi graczami musimy rozwiązać tę zagadkę. Twórcy oferowali tytuł wcześniej za pieniądze, niedawno zmienił się na free-to-play, a teraz znowu wraca na model premium. Deweloperzy twierdzą, że po przejściu na f2p gra osiąga “sześciocyfrowe liczby” graczy.

Znacznie lepszym i potencjalnie ciekawszym tytułem jest “bardzo pozytywnie” oceniane KRAMPEN. To wyjątkowy, czarujący swoją prostotą horror przygodowy, w którym przyjdzie nam odkryć tajemnicę głównego bohatera. Trafimy do opanowanego przez dziwaczne stwory spowitego mrozem lasu, a wszystko to w urokliwej, retro estetyce.

Źródło: Reddit