Gry za darmo na Steam z ocenami 10/10. Dostrzeżesz tu Kratosa z God of War, Diablo i Prince of Persia

Spragnieni nowości na PC, za które nie trzeba płacić? Polecamy trzy nowe gry za darmo na Steam, w których odnajdziemy nawiązania do tak wielkich marek jak God of War, Diablo oraz Pronce of Persia. Choć to malutkie produkcje, są wyśmienicie oceniane.

Początek lipca przynosi nowe gry za darmo na Steam. To kolejne warte polecenia wysoko oceniane tytuły. Kolejne, ponieważ już dzisiaj podrzucaliśmy Wam link do wyśmienitego “PeCetowego Bloodborne”. Jak widać, mali twórcy lubią nawiązywać do wielkich serii i nic w tym dziwnego, skoro mogą zyskać w ten sposób większy rozgłos. Jednak nawiązać to jedno, drugie jest trudniejsze – stworzyć po prostu grę indie na bardzo wysokim poziomie. Tak, jak udało się to w przypadku wspomnianej gry nawiązującej do hitu z PS4, tak udało się w przypadku tytułów, które przedstawiamy poniżej. Dwa z nich mają oceny 10/10.

Gry za darmo na Steam (1 lipca 2024)

Dwie z polecanych dzisiaj darmowych gier mają oceny 10/10. Zacznę jednak od tytułu, który posiada 88% pozytywnych recenzji, co oczywiście również jest doskonałym wynikiem. Mowa o śmiesznej grze sieciowej Loud Run, która jest przeznaczona dla 2-12 graczy. Jej zasady są naprawdę bardzo proste, ale właśnie w nich tkwi cała grywalność i zabawa. Co ciekawe, jedna z dostępnych w grze postaci wygląda jak Kratos z God of War.

Możemy zagrać minimalnie w dwie osoby, lecz najlepiej zebrać komplet, czyli 12 graczy. Jeden z nich wciela się w Ścigającego, a pozostali w Biegaczy. Jako łowca musimy po prostu dorwać resztę, ale możemy atakować tylko rycząc na całe gardło. Biegacze muszą wówczas zmykać i się ukrywać, by nie zostać wyeliminowanym z rundy. Jednak moc krzyku Ścigającego nie trwa wiecznie i kiedy postać się zmęczy, wówczas milknie. Jest wtedy bezbronna i podatna na ataki Biegaczy, którzy mogą ją załatwić. Oczywiście Ścigający wkrótce odzyska swój krzyk i ponownie będzie nietykalny.

Loud Run to nowa gra za darmo na Steam. Poznajecie tego Pana z ostatniego rzędu?

King Island 3 inspirowane kultowym Diablo

Kolejna darmowa gra przywodzi na myśl pierwszą część Diablo. Nie tylko za sprawą gameplay’u, lecz również grafiki oraz takiej samej czcionki. King Island 3 nie jest jednak kiepską “podróbką”, lecz bardzo wysoko ocenianą grą ze średnią 10/10 (w chwili publikacji tej wiadomości). Gra wiedzie nas w lochy tajemniczego starożytnego miasta, stworzonego przez umysły pochłonięte magią i szaleństwem. W podziemiach czekają na nas niezliczone zastępy wrogów oraz sekretów ukrytych w ścianach. Podczas naszej podróży zdobywamy nową broń oraz rozwijamy swoją postać, by wydostać się z tego przeklętego miejsca.

Lens Adventure to krótka, ale świetna przygoda

Na koniec proponujemy Wam pobrać Lens Adventure, które również posiada obecnie średnią ocen na poziomie 10/10 i możemy w niej zobaczyć odniesienia do słynnej pierwszej części Prince of Persia. Jeden ze światów, który odwiedzimy w grze, jest mocno wizualnie wzorowany na dawnym hicie. Pomysł na rozgrywkę w Lens Adventure jest jednak zupełnie inny niż w PoP. To logiczna gra platformowa, w której wcielamy się w Talię, absolwentkę Akademii Magii. Żeby przejść kolejne etapy, będziemy musieli fotografować elementy otoczenia i kopiować je w inne miejsca, by dostać się dalej. Nasza bohaterka potrafi również cofać czas, co również jest niezbędne, by poradzić sobie w powrocie do akademika. Choć tytuł jest bardzo wysoko oceniany, to bardzo krótki. Przejdziemy go w jeden kwadrans.

Źródło: Steam