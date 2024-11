Goat Massacre i inne nowe gry za darmo do pobrania na Steam

Nietypowy FPS, w którym strzelamy do demonicznych kóz, wylądował na Steam. Zobaczcie wszystkie gry za darmo, które pojawiły się z początkiem listopada na platformie Valve.

Od początku miesiąca opublikowaliśmy sporo wpisów w naszym dziale “gry za darmo“, ale co chwilę pojawia się coś nowego. Dzisiaj polecamy dobrze ocenianego FPS-a, w którym walczymy z… kozami. Goat Massacre, bo o tym tytule mowa, jest dynamicznym shooterem, w którym ubijemy samego Szatana. Oprócz tej gry, mamy również trzy inne warte odnotowania pełne wersje, a na deserek garść świetnych wersji demo do sprawdzenia.

Gry za darmo na Steam. Dzisiaj sporo strzelania

Goat Massacre to szybka strzelanka pierwszoosobowa rozgrywająca się na zielonych łąkach. Czasem zejdziemy jednak do piekielnych czeluści. Wszystko zaczyna się od otworzenia piekielnych portali, które sprowadzają armię kóz Szatana. Musimy zatem walczyć z hordami kóz w coraz trudniejszych starciach, zamykając portale i walcząc ostatecznie z samym Szatanem.

Odsyłając rogate bestie do podziemi, mamy do dyspozycji karabiny szturmowe, strzelby, granaty i inne giwery. Po pokonaniu Szatana możemy dalej grać, jednak za każdym razem boss staje się coraz silniejszy. Ciekawe, ile razy będziecie w stanie go ubić!

Źródło: Steam