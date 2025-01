Dwie darmowe gry na Steam będą płatne. Odbierzcie je, zanim będzie za późno

Raz na jakiś czas deweloperzy odpowiedzialni za różnego rodzaju projekty free-to-play muszą zdecydować się na drastyczny krok – zmienić sposób dystrybucji swojego tytułu na premium. Oznacza to pozbycie się darmowej łatki i wymaganie od klientów płacenia. Tak właśnie dzieje się z dwiema grami na Steam.

Dwie gry za darmo (zaraz będą płatne):

Pierwszy tytuł – jak zapewne się domyślacie – należy do bardzo popularnego uniwersum Backrooms, czyli przerażających, pustych pokoi o żółtych ścianach, w których czai się zło. Takie pokoje znajdują się poza granicami naszego świata, dlatego gracze muszą próbować odnaleźć wyjście i nie dać się przy tym zjeść potworom, jakie tam grasują. Zasady są proste, ale klimat może spodobać się fanom choćby SCP.

Jest też Crime Simulator: Prologue, który de facto prologiem nie jest. Jasne, “prologi” dla gier to współcześnie sprytny sposób nazywania wersji demonstracyjnych. Tutaj jednak pojawia się zgrzyt, bo wkrótce Prologue zamieni się na Playgrounds i doczeka się nowych funkcji. W ten sposób ze swoistego dema ma powstać pełna gra, wymagająca uiszczenia opłaty w wysokości 4,99 dolarów. Głównie z tego powodu, że to sam deweloper wykłada pieniądze z własnej kieszeni na utrzymanie serwerów. Wszak to gra w dużej mierze kooperacyjna.

Odkąd tylko twórca poinformował, że zmienia sposób dystrybucji, tytuł nie jest dostępny na Steam… prawie. Na głównej karcie produkcji nie da się go już przypisać do konta, ale możecie zrobić to za pomocą przycisku “Install” na SteamDB. I to właśnie tam polecam się udać.

Źródło: Reddit