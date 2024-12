Te 3 darmowe gry na Steam stają się płatne. Nadal możecie je zdobyć za darmo

3 gry za darmo zmieniają model dystrybucji na płatny, więc to ostatni moment na ich zdobycie, bez potrzeby wydawania pieniędzy. Czy jednak warto?

Zależy jak dla kogo, bo choć RPG o Jezusie brzmi zaskakująco pomysłowo, to jednak wykonanie pozostawia nieco do życzenia. Mimo wszystko tytuł ten i tak zgarnia “bardzo pozytywne” opinie społeczności.

3 gry za darmo na Steam:

Cóż to więc za dziwne okazy nam się dziś trafiły? Przede wszystkim wspomniane na wstępie Jesus Christ RPG Trilogy, czyli grze RPG z turowymi potyczkami, w której wcielamy się w Jezusa lub jego uczniów. Brzmi jak materiał na pewnego rodzaju żart, ale tytuł ten może zaskoczyć fanów klasycznych “erpegów”, oferując solidną rozgrywkę. Poza tym to jedyne chrześcijańskie RPG, o jakim słyszałem, więc wypełnia pewnego rodzaju niszę.

Drugą grą jest Yapori Minigames, czyli zestaw multiplayerowych mini-gier z kolorową grafiką i różnymi postaciami. Nie da się ukryć, że nie będziecie tym raczej oczarowani, choć dla najmłodszych jak znalazł.

Jest też Rock Paper Scissors Champion. Jak zapewne zgadliście, mowa jest o toczeniu mistrzostw w papier, kamień, nożyce. Kultowa gra, którą chyba zna każdy, w formie gry wideo? Odważny pomysł, choć niestety wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Zawsze to darmówka, więc i tak chyba nie ma co narzekać.

Wszystkie powyższe gry stają się płatne. Nie wiemy, kiedy zmiany dotkną Yapori Minigames, ale Jesus Christ RPG dostępne jest za free jeszcze przez tydzień. Tak samo jak i ostatni tytuł na liście.

