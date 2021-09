Prawdziwy skarb gamingu za darmo. Udostępniono prawie 500 prototypów klasycznych gier

W ramach Project Deluge udostępniono w sieci całą masę wczesnych wersji i prototypów gier. Pochodzą one z pierwszej konsoli Xbox i Sega Dreamcast. Gry i materiały są też dostępne za darmo na stronie projektu.

Fani gamingu współpracujący z Hidden Palace podzielili się świetną wiadomością na swojej stronie. To kolejny, imponujący kamień milowy projektu.

Kontynuując nasze wysiłki z Project Deluge, dzisiaj prezentujemy ponad 349 prototypów gier na Microsoft Xbox i 135 prototypów na Sega Dreamcast! Od niewydanych gier do wczesnych wersji (…).



Podsumowując, Project Deluge to trwający projekt mający na celu zarchiwizowanie i ocenę wszystkich treści zawartych w wielu materiałach dotyczących rozwoju gier wideo, które zostały zebrane na przestrzeni wielu lat. – czytamy na stronie Hidden Palace

Wśród udostępnionych produkcji, znajdziecie takie klasyki jak: Grand Theft Auto 2, Splinter Cell, Tony Hawk Pro Skater 2 i 3, Star Wars Battlefront 2, Baldur’s Gate Dark Alliance, Psychonauts i Hitman 2. To jednak tylko wierzchołek ogromnej góry lodowej – udostępnione materiały tyczą się dokładnie 484 tytułów na Sega Dreamcast i Microsoft Xbox.

Linki do udostępnionych treści znajdziecie w tym artykule na stronie Hidden Palace. Miejcie też na uwadze, że nie są to rzecz jasna gotowe gry. Znaczna większość to prototypy, ale również wczesne wersje wybranych produkcji. Niemniej zapaleńcy retro gamingu i tak mają ogromne powody do radości.

O Project Deluge pisaliśmy już wcześniej. W jego ramach udostępniono już gry na PlayStation i PlayStation 2. Archiwizacja starszych produkcji to bardzo ważna rzecz. Gdyby nie Project Deluge, materiały te najpewniej zginęłyby na przestrzeni lat. Miejmy nadzieję, że inicjatywa będzie dalej mocno rozwijana. To nie tylko gry za darmo, ale też, a raczej przede wszystkim, dbanie o to, aby kawał growej historii nie przepadł.