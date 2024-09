Gry za darmo na Steam. 12 tytułów, w tym horrory i FPS-y

Dla wielu graczy rozpoczyna się kolejny rok szkolny, ale czy to jakaś przeszkoda, by nie zanurzyć się wieczorem w swoją ulubioną rozrywkę? Kto chce sprawdzić nowe gry za darmo, znajdzie tutaj spis tych najlepszych, dopiero co udostępnionych na platformie Valve.

Mamy 10 pełnych wersji oraz dwa prologi poprzedzające wydanie kompletnych tytułów, więc jest w czym wybierać. W innym wpisie wspominaliśmy natomiast o tytule, który normalnie kosztuje na Steam blisko 46 zł, a i tak możecie odebrać go nie płacąc ani grosza. Warto korzystać z takich okazji, jeśli lubicie mniejsze gry niezależne.

Premiery na Steam. Jakie nowe gry za darmo? (2 września)

Wśród całej grupki najciekawiej prezentuje się Nordhold: Origins i choć jest to Prolog, dostarcza nam sporo zawartości. Średnia z obecnych blisko 90 recenzji na Steam jest naprawdę zadowalająca i wynosi 94/100. Gra należy do gatunku tower defense, w której budujemy średniowieczne, nordyckie miasto. Rozwijamy gospodarkę osady i bronimy jej z pomocą wież i ulepszeń.

Przychylnym okiem można też spojrzeć na psychologiczny horror Celestials Door. Wcielamy się tutaj w mężczyznę, który poszukuje zaginionej żony. Fani strzelanek mogą skusić się na Invention 6, Project Zero czy Ephemeral Night. Choć nie są to jakieś perełki, o których będziemy długo pamiętać, można się trochę pobawić i poćwiczyć celność.

