Gry za darmo na Steam. Nowy FPS, platformówka post-apo i survival z potworami

Wracamy do Was ze zrzutem ciekawych bezpłatnych nowości, który właśnie wylądował na Steam. W sumie pojawiły się dzisiaj cztery interesujące gry za darmo. Pisaliśmy już o intrygującym Sim Solver, gdzie walczymy z wirusami. Teraz dokładamy do tego sieciową strzelankę, grę platformową 3D w klimacie postapokalipsy oraz malutki survival, w którym uciekamy przed potworami.

Oprócz wspomnianych pełnych wersji gier, wybraliśmy dla Was najlepsze wersje demo. Dzisiejszego popołudnia zostanie udostępniony Janosik 2: Prologue. Zwróćcie uwagę również na sieciowy horror Midnight Mayhem, a na deser pobawcie się sprawdzając szybkiego shootera HYPERFATAL.

Nowości na Steam. Gry za darmo i wersje demo (1 października 2024)

Poniżej zobaczycie trailery lub fragmenty rozgrywki z kilku wybranych nowości, więc oglądajcie, wybierajcie i pobierajcie!

Źródło: Steam