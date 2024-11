Gry za darmo na Steam. 30 najlepszych premier free to play z listopada 2024

Choć wszystkim w głowie promocje na Black Friday 2024, można też przejrzeć gry za darmo, które dla Was wybraliśmy. To same premiery listopada, które możesz dostać na Steam.

Jak zawsze staramy się Wam podpowiedzieć, jak oszczędzać na graniu, albo gdzie pobrać najciekawsze produkcje za 0 zł. W listopadzie mieliśmy wysyp bezpłatnych tytułów na Steam, a w tej publikacji wybieramy najlepiej oceniane premiery free to play z listopada 2024, które możesz dodać do swojej biblioteki. Sporo z nich to niezależne perełki z bardzo dobrymi lub nawet przytłaczająco pozytywnymi ocenami. I na takie gry za darmo musicie się nastawić, przeglądając nasze zestawienie. Większe gry, w tym te formatu AAA, możecie natomiast zdobyć co prawda nie za free, ale za naprawdę małą kasę. Wystarczy wskoczyć do naszej niedawnej publikacji: 190 najlepszych gier Steam do 10 zł.

Najlepsze gry za darmo na Steam z listopada 2024

Kolejne podstrony poprowadzą Was przez darmowe produkcje, które albo wyróżniły się ciekawym gameplay’em, albo bardzo wysokimi ocenami. Od takiego tytułu zaczynamy i uwierzcie nam, dalej będzie równie dobrze, albo i lepiej.

Nightmare House: The Original Mod

Ten legendarny FPS zawitał na Steam w dniu 18 listopada, z miejsca zgarniając setki ocen, z których średnia jest przytłaczająco pozytywna (97/100). To pierwszoosobowa strzelanka w konwencji przygodowego horroru, oparta na legendarnym modzie do gry Half-Life 2.

Nightmare House: The Original Mod – pobierz za darmo ze Steam