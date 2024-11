4 gry za darmo na Steam, w tym ciekawe wyścigi i klimatyczna skradanka

Na Steam dostępne są nowe gry za darmo. Każda z nich premierę miała niedawno, a do tego jest pełną wersją. Bez dem czy “prologów”.

Istnieje spora szansa, że już niedługo będziemy mogli ogrywać na Steam za darmo przeoczony spin-off serii Command & Conquer. Gracze, którzy lubują się w tytułach darmowych, mogą ponadto odbierać nowe prezenty na Epic Games Store. Co jednak z nowości, które już wyszły na Steam?

Gry za darmo na Steam, aż 4 pozycje:

Zacznijmy od niezależnej gry pod tytułem Chroma, która powinna przemówić do każdego fana niepowtarzalnych, wręcz artystycznych doświadczeń. Bowiem ta gra jest właśnie o tym – o sztuce. Wcielamy się w malarkę starającą się “odmalować” świat. Pokonamy przy tym wiele przeszkód terenowych i poznamy oryginalną historię.

W kategorii najnowszych gier za darmo na Steam wyróżnia się Drag Racing 3D: Streets 2. Jest to gra nieszczególnie imponująca oprawą, ale cała “para” poszła tutaj właśnie w model jazdy. Grafika to jedno, ale twórcy obiecują wysokiej klasy silnik fizyczny, mający powodować, że sterowanie wirtualnymi samochodami będzie przypominało prawdziwą jazdę. Do tego nawet z możliwością grania po sieci.

Jest też ciekawa i klimatyczna skradanka. Escape 51 to reprezentant tego nieco zapomnianego dziś gatunku ze, w zasadzie, genialną koncepcją. Wcielamy się bowiem w kosmitę starającego się uciec ze strefy 51, przed ludzkimi naukowcami i żołnierzami.

Jakby tego było mało, każdy za darmo może również pobrać Valley of Tribes. To już gra skierowana do fanów tower defense, lecz z ciekawym pomysłem. Tytuł ten umożliwia 1 kontra 1 kontra 1 gracz, także w trybie sieciowego multiplayer.

