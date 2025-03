Darmowe gry na Steam. Nowości dla fanów tytułów single i multi

Pisaliśmy już o obiecującej grze-usłudze dla fanów potyczek gigantycznych mechów, a także zaskakująco solidnej produkcji multiplayer czerpiącej garściami choćby z Rocket League. To na szczęście nie wszystko, bo na Steam czekają na Was jeszcze dwie nowe premiery. Jedna powinna trafić w sam raz do fanów tytułów singleplayer, a druga ma potencjał na przyciągnięcie do siebie entuzjastów rozgrywki wieloosobowej.

Zobacz też: Jeśli zdążycie, zgarniecie ten psychologiczny horror na Unreal Engine 5 za darmo

What happened on the Moon? to dość enigmatyczny tytuł nowej darmowej produkcji dostępnej na platformie Steam. Przyznaję, tytuł sam w sobie jest długi, ale stawia bardzo ciekawe pytanie – co faktycznie stało się na Księżycu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wybierzemy się w oszczędną wizualnie podróż przez skaliste pagórki naturalnego satelity Ziemi. I to nie jako człowiek, a… łazik!

Drugim tytułem, który niedawno miał swoją premierę, jest kolejny reprezentant gatunku MOBA. Łączy ze sobą dynamiczną rozgrywkę PvP z klimatem anime, więc być może dla fanów japońskiej animacji okaże się czymś naprawdę przyjemnym. Shojo Warriors nie jest jednak typowym MOBA, bo to w dużej mierze brawler.

Źródło: Steam