Szalenie pomysłowa gra za darmo dostępna. Zwariowana gra w piłkę w widoku FPP

Nie jest to może piłka nożna, a raczej jakaś dziwna wariacja zręcznościowej gry FPP wzorowanej na pomysłach z Rocket League, ale nowa gra za darmo zapowiada się naprawdę fajnie.

Zacząłem nieco pożądać gry w stylu EA Sports FC, ale z możliwością ustawienia immersyjnego widoku FPP. To w sumie brzmi jak świetny pomysł, choć raczej tylko i wyłącznie w wydaniu multiplayer, w którym każdy zawodnik kontrolowany byłby przez innego gracza. Inaczej ciężko byłoby się połapać w tym, co dzieje się na boisku. I Vector Strike trochę takie jest. Trochę.

Vector Strike to nowa, pomysłowa gra za darmo na Steam

Vector Strike to, wedle opisu na platformie Steam „intensywna, pozbawiona przemocy gra sportowa oparta na fizyce. Kluczem do zwycięstwa są umiejętności i praca zespołowa: strzelaj, skacz, biegaj po ścianach, ślizgaj się, dashuj, podawaj piłkę i zdobywaj punkty w dynamicznych meczach 4v4”. Dzięki temu wiemy, że idealnie sprawdzi się dla starszych wyjadaczy, ale i młodszych graczy. Patrząc na to nieco ogólniej, rysuje nam się obraz gry o parkourze, ale w wersji sportowej, z piłką w głównej roli.

I być może na swój sposób jest to idea oparta dość mocno na Rocket League i podobnych piłkarskich pomysłach. Vector Strike wygląda jednak naprawdę nieźle, oferując mnóstwo możliwości ruchowych, aby tylko wbić piłkę do bramki przeciwnika. Rozgrywka wygląda mocno dynamicznie, w końcu głównie opiera się na skakaniu.

Tytuł ten dopiero co wszedł w fazę wczesnego dostępu, więc jeszcze nie może pochwalić się szeroką liczbą graczy. Już teraz jest całkiem sporo pozytywnych opinii, chwalących m.in. sam pomysł, sterowanie czy przyjemną dla oka grafikę. Dość powiedzieć, że większość negatywnych opinii w żaden sposób nie wyjaśnia, co tu nie wypaliło. Także lepiej przekonać się samemu.

Twórcy zapowiedzieli również plany na najbliższe miesiące. Chcą cały czas ulepszać produkcję, oferując nowości. Już na wiosnę gracze mają otrzymać m.in. nową arenę czy tabele rankingowe oraz kilka postaci. Później pojawią się ulepszenia w matchmakingu, więcej postaci, map, a nawet limitowane tryby rozgrywki.

