Jeśli zdążycie, zgarniecie ten psychologiczny horror na Unreal Engine 5 za darmo

Kolejna gra za darmo dostępna w serwisie itch.io to tytuł, za który normalnie trzeba płacić. Przez najbliższy czas deweloper odpowiedzialny za Madness Inside oferuje grę bez opłat i to na zawsze. Trzeba posiadać konto w serwisie (jego założenie jest bezpłatne), a także kliknąć „Pobierz lub przypisz do konta” odpowiednio szybko.

Zobacz też: Im jest chłodniej na zewnątrz, tym ta gra jest tańsza. Lepiej kupić ją przed latem

A warto to zrobić, bo Madness Inside normalnie kosztuje 6,99 dolarów w itch.io lub 31,99 zł na Steam (obecnie kupicie za 14,39 zł). Poza tym gra w wydaniu na platformę Valve zebrała 80% pozytywnych opinii graczy. Chwalą przede wszystkim gęstą atmosferę grozy, kilka pomysłowych „strachów” i ciekawy setting. Trafimy bowiem do opuszczonego szpitala. Wcielimy się w policjanta tropiącego groźnego przestępcę, ale szybko stanie się jasne, że wcale nie jego powinniśmy obawiać się najbardziej.

Warto zaznaczyć, że projekt powstał na silniku Unreal Engine 5, więc oferuje wysokiej klasy oprawę wizualną. Do tego możecie dotrzeć do jednego z dwóch zakończeń. Sama rozgrywka nie jest skomplikowana, bo jest to klasyczna „korytarzówka” – symulator chodzenia. Do tego ukończycie ją w około godzinę.

Aby na stałe przypisać Madness Inside do konta, należy kliknąć „Pobierz lub przypisz do konta”, a następnie „Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. Na końcu wciskamy znaczek „Claim game” i to wszystko!

Źródło: itch.io