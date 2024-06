Gry za darmo na Steam. Nowy zrzut – wikingowie, zombiaki, piłka nożna i więcej

Gry za darmo na Steam. Nowości do odebrania

Pora na kolejne gry za darmo na Steam, które czekają na nas w czerwcu. Poniżej znajdziecie spis wraz z linkami oraz krótkie opisy co ciekawszych tytułów, zatem przeglądajcie i pobierajcie. Osobiście, najbardziej przekonuje mnie Viking Rise: Valhalla. Gra jest dostępna za darmo nie tylko na platformie Valve, lecz również w Epic Games Store. To gra strategiczna, w której prowadzimy wikingów ku chwale.

Viking Rise: Valhalla

Viking Rise: Valhalla jest strategią czasu rzeczywistego, która prezentuje się naprawdę ładnie. Oceny tytułu są w większości pozytywne (75% graczy poleca pobrać), więc warto zainteresować się tym tytułem. Wcielamy się w przywódcę plemiona wikingów i jak to w RTS-ach, szkolimy jednostki, budujemy “bazę” i podbijamy. W grze znajduje się system zmian pór roku, możemy też walczyć na morzu. Do naszej drużyny możemy zrekrutować Ragnara, Bjorna, Ivala Bez Kości, Sigurda Wężowookiego, Haralda Sinozębego, Rollo, Walkirię i inne znane postacie z mitologii nordyckiej.

Do tego nic nie stoi na przeszkodzie, by oswoić smoka. Mamy tutaj również polowania na mityczne bestie oraz wyprawy do tajemniczych ruin i jaskiń, gdzie czekają na nas ogromne skarby.

Knockout City Private Server Edition

Kolejną grą za darmo jest Knockout City w nowej wersji Private Server Edition, która zaprasza awanturników z całego świata do kontynuowania walki poprzez hosting serwerów dla swoich drużyn. Gameplayowo, to wciąż ta sama zwariowana gra w zbijaka, w której znajdziemy dynamiczną rozgrywkę wieloosobową przygotowane z myślą o sześciu (3 vs 3) lub ośmiu (4 vs 4) graczach.

Idle Fishing

Bardzo pozytywne oceny zbiera Idle Fishing, które jest kolejna darmową nowością. 82% graczy na Steam zachwala ten tytuł, w którym po prostu relaksujemy się łowiąc ryby. Zabawa nie opiera się jednak tylko na “staniu z patykiem” nad wodą. Możemy zwiększać swój dochód z rybołówstwa zatrudniając pomocników czy kupując nowe łodzie. W grze znajduje się ponad 500 osiągnięć, są specjalne wydarzenia z nagrodami oraz piękne miejsca do odwiedzenia.

Striker Manager 3 – Online Football Manager

Zadziwiająco wysokie oceny zbiera też Striker Manager 3 – Online Football Manager (aż 97% pozytywnych opinii!), czyli gra o zarządzaniu swoją drużyną piłki nożnej. Budujemy tutaj futbolowe imperium i tak kierujemy karierą zawodników, by sięgnęli po mistrzostwo. Klasyk, ale widać że z bardzo dobrym wykonaniem.

Tale of the Singing Peaks i Zombie Killer

Na koniec mamy małą pikselową platformówkę Tale of the Singing Peaks, która mimo niewielu ocen wzbudza wyłącznie pozytywne reakcje. Z kolei Zombie Killer jakoś mnie do siebie nie przekonał, ale może znajdą się osoby, które odnajdą frajdę w tej strzelance z zombiakami.

Linki do pobrania nowych gier za darmo ze Steam:

Źródło: X/Twitter