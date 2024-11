Gry za darmo na Steam! Valve rozbija bank i rozdaje 4 darmowe gry na PC

Valve postanowiło sprostać oczekiwaniom graczy i udostępniło nowe gry za darmo. Tym razem do swojej biblioteki na platformie Steam dopiszemy aż 4 darmowe gry, wśród których znajdziemy naprawdę interesujące pozycje. A skoro za darmo, to na pewno warto sprawdzić — bo i co nam szkodzi? Rzućmy okiem na nowy pakiet darmówek od Valve.

Valve rozdaje gry za darmo na Steam — odbierz 4 tytuły

Jeżeli poszukujecie nowych produkcji do swojej biblioteki Steam, to mamy dla was dobre wieści. Valve zdecydowało się rozdać nam aż 4 gry za darmo, które odpalimy na PC. Bez żadnych abonamentów czy ukrytych opłat — dodajecie do konta i cieszycie się grą. Brzmi uczciwie? Pewnie, że tak!

Oto lista darmowych gier na Steam, które możecie odebrać już teraz:

Poniżej znajdziecie gameplay z Blast Course – to ciekawy FPS w iście rakietowym wydaniu.

A co powiecie na grę typu tower defense? To zaproponuje nam Royal Wars: Farm TD, w której łączyć będziemy wieże obronne i szukać nowych kombinacji:

Dodanie darmowej gry do biblioteki Steam jest bardzo proste. Po dodaniu do biblioteki gra będzie dostępna w Twojej kolekcji, ale nie zajmie miejsca na dysku. Możesz ją zainstalować w dowolnym momencie. Oferty darmowych gier są czasowo ograniczone. Jeśli znalazłeś interesującą Cię grę, dodaj ją do biblioteki jak najszybciej, aby mieć do niej dostęp w przyszłości.

Źródło: gamingbible.com