7 darmowych premier na Steam, w tym brainrot tylko dla najbardziej wytrwałych

To bolesne, ale doczekaliśmy się w końcu gry BrainRot, będącej dokładnie tym, czego się obawiacie. Nowe gry za darmo na Steam są już dostępne!

„Imprezowa gra PvP oparta na brainrotowych trendach” – głosi dość oszczędny opis gry pod tytułem BrainRot. Tak, dokładnie. Pokolenie alpha doczekało się adaptacji swoich internetowych uwielbień i już od samego patrzenia wszystko mnie boli. Ale może to dobrze? Może to nawet… ukryty hit na Steam?

Nowe gry za darmo na Steam – 7 premier:

Większość tytułów jest krótka, zawiera pojedyncze słowo i niewiele nam mówi (albo wręcz mówi zbyt wiele?). Co ciekawe, nie są to produkcje od tego samego dewelopera, a faktycznie kilka zupełnie różnych gier, które w tym samym czasie trafiły na platformę. Najwięcej atrakcji czeka na fanów różnych clickerów. Będziecie m.in. kopać minerały czy łowić ryby.

To wszystko jest bardzo proste i niezwykle oszczędne w swej formie, ale to nic złego. Z kronikarskiego obowiązku warto odnotować każdą premierę gry za darmo na Steam, bo przecież nie trzeba za nie płacić, więc i nic się nie traci.

Dlatego też na pierwsze miejsce w kategorii najciekawszych nowych produkcji wysuwa się absurdalne BrainRot. Jeśli boli Was mózg od czytania słów „rizz” i „gyat”, nie grajcie. Albo zagrajcie, najlepiej z kolegami, bo to przecież gra wycelowana w kilka osób. Nie biorę jednak za to odpowiedzialności. Swoją drogą – nie zapomnijcie o prezentach na Epic Games Store i nadchodzących nowościach od Amazon Prime Gaming!

Źródło: Steam