40 gier za darmo na Steam. Najlepsze premiery w lutym 2025

Gdzie znaleźć najnowsze i najlepsze gry za darmo na PC? Prezentujemy 41 premier tego miesiąca ze Steam, które nic nie kosztują, a zachowasz je na zawsze.

Zbliża się koniec lutego, więc czas na ostatnią aktualizację tekstu, w którym przez cały miesiąc zbieramy dla Was najlepsze gry za darmo na Steam. Sporo tego, bo aż 40 dobrych tytułów, a co najważniejsze, wszystko za okrągłe 0 zł.

Luty był bardzo obfity w darmowe gry, które są warte uwagi, zatem przeglądajcie i wybierajcie! Wśród polecanych tytułów znajdziecie spory rozstrzał gatunkowy. Będą kapitalne horrory i gry grozy, perełka action RPG, strzelanki, FPS-y, platformówki, gry idealne na imprezę i wiele więcej.

Przypominamy jednocześnie, że od początku roku poleciliśmy Wam już ponad 80 gier za darmo. Luty jest bowiem kolejnym miesiącem, w którym wybieramy najlepsze premiery free to play. Te ze stycznia obejmowały 42 najlepsze bezpłatne premiery, więc jeśli wcześniej ich nie przejrzeliście, warto to nadrobić.

Gry za darmo na Steam w lutym 2025. Najlepsze darmowe premiery

Ruszamy więc w podróż po darmoszkach! Na kolejnych stronach znajdziecie same warte pobrania bezpłatne gry, które przypiszecie do konta Steam i zachowacie na zawsze! Wyróżniają się one albo bardzo dobrymi ocenami, albo przyzwoitymi, ale są w jakimś stopniu niebanalne i z ciekawym pomysłem.

Mirrored Phantoms

Startujemy z naprawdę świetną grą grozy. Mirrored Phantoms jest pierwszoosobowym horrorem, który uwięzi nas w koszmarnej fabryce manekinów, gdzie sama rzeczywistość jest rozbita na kawałki.

To pierwszoosobowe doświadczenie psychologicznego horroru żeruje na twoich najgłębszych lękach, zanurzając cię w niepokojącej atmosferze, w której granica między tym, co prawdziwe, a tym, co wyobrażone, zaciera się z każdym kolejnym krokiem. Steam

Gracz trafia do rozpadającej się mrocznej fabryki, gdzie ściany się deformują, a sama rzeczywistość jest pokręconym odbiciem. Musimy rozwiązać zagadkę odłamków lustra, składając w całość mroczną historię fabryki i klątwę, która nas wiąże z tym wynaturzonym miejscem.

Mirrored Phantoms – gra za darmo na Steam

