Ostatnia szansa na zdobycie dwóch, świetnych gier za darmo. Co dostaniemy dzisiaj?

Gry za darmo w Epicu to już tradycja, a tradycją jest również to, że trzeba pamiętać o ich odbieraniu. Lećcie to zrobić, bo nie zostało wiele czasu!

Cały czas możecie zgarnąć bez żadnych opłat dwie pozycje z Epic Games Store. Wróć! Dwie, ale tak naprawdę to cztery, choć druga ich połowa będzie dostępna jeszcze przez jakiś czas. Jak je zdobyć i gdzie ich szukać? Podpowiadamy!

Gry za darmo od Epica – pozycje, które nadal zdążycie odebrać:

O ile zombiaczy tytuł przeznaczony przede wszystkim do kooperacji jest zapewne znany szerszej publice, o tyle niezależne, przeurocze Garden Story zapewne nie należy do najbardziej popularnych gier. Zresztą, nic dziwnego – to tytuł wysoce niezależny i chwalący się tym na lewo i prawo. Zamiast onieśmielającej oprawy, mamy kolorową pikselozę, a zamiast nowoczesnych mechanik, połączenie znanej klasyki z kilkoma autorskimi pomysłami.

Garden Story warto odebrać, bo to malutkie RPG, w którym próbujemy uratować pokrytą roślinami wyspę przed tajemniczym „rozkładem”. Jeśli chcielibyście nieco odpocząć przy grach, a nie tylko się nad nimi pocić, to tytuł w sam raz. Zupełnie przeciwnie jest z World War Z: Aftermath – mówimyy o przeładowanej akcją rozróbie z zombiakami, przede wszystkim dla grupy przyjaciół.

Jak już przypiszecie te gry do konta, nie wolno zapomnieć o mobilnych darmówkach, czyli dwóch częściach Star Wars: Knights of the Old Republic. Jak je zdobyć, wyjaśniamy w tym artykule.

Czasu na zgarnięcie gier na PC macie niewiele, bo jedynie do dzisiaj, do godziny 17:00. Wtedy oferta zmieni się na nową i otrzymamy Mages of Mystralia. Przygodowa gra akcji w klimacie fantasy pozwala na wcielenie się w adepta magii i łączenie zaklęć, aby uzyskać jak najbardziej niszczycielskie rezultaty.

