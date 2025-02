Ostatni zestaw gier od Amazona już dzisiaj. Przygotujcie się na 4 prezenty

Cóż to był za miesiąc! No dobra, może bez większych zaskoczeń, ale dostaliśmy kilka naprawdę solidnych lub po prostu wspaniałych przygód. Gracze korzystający z taniej oferty Amazona cały czas mają okazję zgarnąć choćby kolekcję BioShock Infinite, popularne The Talos Principle czy spin-off serii Wolfenstein. To jednak nie koniec, bo 27 lutego, czyli dzisiaj, otrzymacie ostatnie gry na luty.

Amazon Prime Gaming – gry dostępne od 27 lutego:

Night Reverie [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Sine Mora EX [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Redemption Reapers [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Yes, Your Grace [GOG]

Jak więc widać, nie ma końca z przytupem, a raczej delikatnym szelestem. Nie da się zaprzeczyć, że to i tak niezła oferta, choć wymierzona przede wszystkim w odbiorców gier niezależnych. Yes, Your Grace to jeden z najważniejszych tytułów na liście, ceniony zarówno przez graczy, jak i krytyków. To RPG o zarządzaniu królestwem, w którym jako król musimy nieustannie podejmować trudne decyzje i balansować między najważniejszymi aspektami pracy korony.

Jeśli gry oparte na narracji i wyborach nie są Waszym konikiem, być może przemówi do Was niezłe Sine Mora EX, side-scroller oparty przede wszystkim na parciu na przód (no dobra, w bok) i strzelaniu do wszystkiego, co nadciąga. Zbyt dynamicznie? To może Night Reverie, spokojny, piękny i klimatyczny łamigłówkowy tytuł o zwierzętach? Na dokładkę jest jeszcze Redemption Reapers, taktyczne RPG osadzone w mrocznym świecie fantasy.

Wszystkie gry powinny być dostępne w ramach abonamentu w godzinach wieczornych.

Źródło: Amazon Prime Gaming