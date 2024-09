Nowiutkie gry za darmo na Steam. 6 tytułów do grania bez opłat

Na Steam pojawiły się nowe gry za darmo, a konkretnie – aż 6 tytułów! Przedstawiamy kompletną listę i radzimy, w co zagrać, jeśli akurat panuje u Was posucha.

Ostatnio nie było źle. Dostaliśmy przecież wielką premierę w postaci Black Myth: Wukong oraz oczekiwane od dawna Star Wars Outlaws. No dobra, było też Concord, ale… lepiej już zwrócić uwagę na coś za darmo na Steam.

Gry za darmo na Steam – 6 nowiutkich premier

No dobra, lista jest powyżej, więc nie wstydźcie się i śmiało pobierajcie to, co interesuje Was najbardziej. Jeśli sami nie wiecie, czym warto się zainteresować, to możemy z tym pomóc. Na pierwszy plan wśród premiery wysuwa się świeżutkie WH 40K: Speed Freaks, zupełnie nowa gra free-to-play osadzona w uniwersum uwielbianym przez miliony graczy. Tym razem mamy do czynienia z… grą wyścigową. Tak, dobrze czytacie. Pomysł może i nieco szalony, ale zdecydowanie warty sprawdzenia.

SAVE Teaser to akurat jedynie coś na kształt prologu, mającego pokazać nam ambicje deweloperów tworzących nowy survival horror. Pod względem klimatu i miejsca akcji mówimy o wariacji na temat Stil Wakes the Deep, czyli fani głęboko klimatycznych dzieł mogą być zadowoleni. Znajdziemy tu również Supermarket Together, “bardzo pozytywnie” ocenianą multiplayerową zabawę w prowadzenie supermarketu.

Haus of Irndrous to natomiast wyraźna, lecz z psychologicznym zacięciem, wariacja na temat Five Nights at Freddy’s. Jeśli tego typu horrory średnio Wam leżą, być może warto zwrócić uwagę na Daisy Dangerous, fanowskie wskrzeszenie idei rodem z niezapomnianego Rick Dangerous z końca lat 80. na koniec mamy Koppun-50, battle royale z kluczową mechaniką kradzenia wrogom broni i… dość odważnym stylem.

Źródło: Twitter