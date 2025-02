Dodatkowe gry za darmo od Epica. Kultowe RPG-i, które zdefiniowały gatunek już do odebrania

Już przy okazji poprzedniego „mobilnego” rozdawnictwa Epic Games Store pisaliśmy o nowych zasadach, jakie platforma wprowadziła do swojego programu gier za darmo w tym roku. Otóż teraz, prócz tytułów dostępnych co tydzień na PC, gracze zgarną również szereg mobilnych produkcji. Jak na razie system dopiero raczkuje, bo na razie oferuje nowe prezenty co miesiąc. Później jednak będziemy mogli je zgarniać co tydzień.

Gry za darmo na urządzenia mobilne

W końcu Epic Games Store bardzo chciałoby zaistnieć na rynku urządzeń mobilnych, ale niestety platforma nie jest dostępna w oficjalnych sklepach na Androidzie czy iOS. To zresztą logiczne, biorąc pod uwagę batalię sądową, jaką Epic wytoczyło gigantom technologicznym. Firma uważa, że w segmencie mobile panuje monopol, więc jako alternatywę oferuje EGS, ale trzeba go pobrać z osobnego miejsca. Aplikacja dostępna jest w tym miejscu.

Tymczasem mamy kolejny dowód na to, iż warto tego dokonać, skoro Epic rozdaje aż tak genialne prezenty. Kolejne gry za darmo na urządzenia mobilne to obydwie części serii Star Wars: Knights of the Old Republic. Jak je zdobyć? Spokojnie, nie musicie od razu udawać się do mobilnej apki, a możecie je też odebrać bez opłat z poziomu przeglądarki.

Apka działa jak chce, a cały system rozdawnictwa w tej wersji jeszcze niedomaga, więc najlepiej jest po prostu skorzystać z bezpośredniego linku, który pozwoli Wam w jednym kliknięciu zaoszczędzić ponad 200 złotych. Czy warto? No błagam, to jedne z najlepszych gier RPG w historii! Swoją drogą polecam również sięgnięcie po mod przywracający usuniętą zawartość w wersji mobile.

Pamiętajcie również, że od wczoraj obowiązuje nowy zestaw gier za darmo w wersji PC. Więcej informacji znajdziecie w tym miejscu.

