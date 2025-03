64 najlepsze gry za darmo z marca 2025 roku. Same premiery

Tona strzelanek, przygodówki, RPG, wyścigi, FPS-y, horrory i co jeszcze sobie wymarzycie. Wybraliśmy najnowsze gry za darmo, które warto pobrać w tym miesiącu.

Oto najlepsze gry za darmo, które miały swoją premierę w marcu 2025 roku. Nie chodzi o czasowe rozdawnictwa, tylko tytuły „na zawsze”. Wystarczy przypisać je do swojego konta i rozpocząć zabawę. Nie ma tutaj żadnych haczyków w postaci abonamentów lub dodatkowych opłat. Każda z tych gier jest bezpłatna i nie ponosicie żadnych kosztów. Wszystkie pobierzecie z oficjalnych źródeł, jak Steam, PS Store czy Xbox Store, zatem pora powiększyć swoją bibliotekę!

Jakie darmowe gry tutaj znajdziecie? Łącznie zebraliśmy 64 tytuły free to play z tego miesiąca i są to same premiery lub produkcje, które były wcześniej płatne, ale przed chwilą przeszły na model darmowy. Najbardziej obrodziło strzelankami, wśród których są głośne tytuły pokroju Blood Strike oraz FragPunk. Nie zabrakło też kilku gier wyścigowych, są platformówki, tytuły logiczne i RPG. Polecamy również doskonałe retro horrory oraz coś do zabawy ze znajomymi.

Choć zdecydowana większość darmowych gier z naszego zestawienia jest kierowana do posiadaczy komputerów PC, mamy również coś dla osób grających na konsolach PlayStation i Xbox.

Na kolejnych podstronach zobaczycie krótkie opisy każdej gry za darmo oraz znajdziecie bezpośredni link do pobrania danego tytułu. Na ostatniej stronie znajdziecie niespodziankę w postaci w postaci paczki 36 „darmoszek”, zatem każdy powinien wybrać coś dla siebie.

Arcadegeddon

Arcadegeddon stało się w marcu grą za darmo i nie musimy już płacić, by ja pobrać i zacząć zabawę. To szalona strzelanka dla jednej osoby, choć skrzydła rozwija dopiero w sieciowym trybie kooperacji do 4 graczy.

W tej ciągle zmieniającej się strzelance wieloosobowej będziesz odkrywać różnorodne biomy, brać udział w minigrach, odnajdywać ukryte skarby i pokonywać niezwykłych bossów, a wszystko to u boku dwóch lub trzech przyjaciół. Steam

Arcadegeddon posiada dosyć solidne oceny zarówno na Steam (73/100), jak i w PlayStation Store (3.84/5). Dlatego warto pobrać grę i wskoczyć na serwery, albo zasiąść do zabawy w samotności.

